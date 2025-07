No duelo de seleções invictas do Grupo B, o Brasil venceu a Taipé Chinesa e se manteve 100% no Mundial feminino sub-19 de Vôlei. Em jogo muito equilibrado, a Seleção emplacou 3 sets a 2, com as parciais de 25/21, 20/25, 25/23 e 20/25 e 16/14 neste domingo (6), em Vrnjacka Banja, na Sérvia. Com a vitória, o Brasil se torna a única equipe invicta e na liderança isolada da chave. Foram os primeiros sets perdidos pelo Brasil sub-19 no Mundial.

Como foi o jogo entre Brasil e Taipé Chinesa

No primeiro set da partida, o Brasil venceu sem dificuldades. A Seleção se manteve na frente do placar em todos os momentos e não sentiu a pressão adversária. Com nove pontos de ataque, seis de bloqueio e oito de erros da oponente, as brasileiras foram vitoriosas com a parcial de 25 a 21. A oposta Luize converteu oito dos 25 pontos.

A Taipé Chinesa conseguiu se reerguer e mostrou força no segundo set. A equipe asiática errou menos e chegou a abrir seis bolas de diferença, com o placar em 16 a10. A equipe brasileira melhorou, não desistiu durante a parcial e empatou a contagem em 18 a18. Mesmo com o avanço, as chinesas emplacaram uma ótima sequência e venceram por 25x20.

O terceiro set do jogo foi o mais equilibrado, com pontos disputados e empate no placar em vários momentos do jogo. A equipe brasileira mostrou mais força nos ataques e conseguiu a vantagem no placar. Com onze pontos de ataque, sete de bloqueio e 7 de erros da adversária, as brasileiras foram vitoriosas com a parcial de 25 a 23.

A superioridade chinesa voltou no quarto set. No início, as rivais se mantiveram a frente do placar e acertaram nos ataques. O Brasil demorou, mas conseguiu entrar no jogo e equilibrou a parcial no fim do set em 18 a 18. Os esforços, porém, não foram suficientes e as chinesas venceram por 25 a 20.

No tie break, o equilíbrio se manteve até o último ponto. O Brasil conseguiu manter uma vantagem máxima de dois pontos até empatarem por 10 a 10. A Seleção voltou a abrir 12/10, mas as chinesas voltaram a empatar imediatamente. no esforço final, as brasileiras fecharam em 16/14.

A equipe brasileira volta às quadras nesta segunda-feira (7), contra a Sérvia, às 13h15 (de Brasília). O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Taipé Chinesa, Sérvia, além da República Dominicana e Porto Rico.

Relembre trajetória do Brasil no Mundial Feminino sub-19

A Seleção Brasileira feminina sub-19 de vôlei estreou com vitória no Mundial da mesma categoria. Com um triunfo por 3 sets a 0, o Brasil derrotou a República Dominicana na tarde da última quarta-feira (2), na cidade de Vrnjacka Banja, na Sérvia, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/20. A oposta Luize, de 18 anos e 1,84m, foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos.

Na segunda partida da competição, na última quinta-feira (3), o Brasil derrotou Porto Rico por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/17 e 25/20. A meio de rede Lara Gabrielle foi a maior pontuadora brasileira, com 13 pontos.

O Brasil acumulou outra vitória na terceira rodada do Mundial sub-19 e emplacou 3 a 0 nas argentinas na última sexta-feira (5) e garantiu classificação às oitavas de final do campeonato. A partida teve parciais de 25/22, 25/8 e 25/23. A maior habilidade das brasileiras foi o bloqueio. O Brasil marcou 14 pontos no segmento, contra somente três das argentinas.

Brasil x Taipé Chinesa, pelo Mundial de vôlei feminino sub-19 (Foto: volleyballworld)

Como é o formato do Mundial Sub-19 de Vôlei

As 24 equipes se dividem em quatro grupos de seis, e todos se enfrentam dentro de suas chaves. Ao fim dos cinco jogos, no dia 7 de julho, classificam-se os quatro primeiros de cada grupo para as oitavas de final, que será disputada no dia 8.

Os cruzamentos das oitavas são:

1º do Grupo A x 4º do Grupo C

2º do Grupo A x 3º do Grupo C

1º do Grupo B x 4º do Grupo D

2º do Grupo B x 3º do Grupo D

1º do Grupo C x 4º do Grupo A

2º do Grupo C x 3º do Grupo A

1º do Grupo D x 4º do Grupo B

2º do Grupo D x 3º do Grupo B

As quartas serão no dia 11 de julho, semifinais em 12, e as disputas por medalhas no dia 13.