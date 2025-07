WSL divulga confrontos do Open J-Bay 2025 na África do Sul

A World Surf League (WSL) divulgou os confrontos da primeira fase do Open J-Bay 2025, décima etapa do Championship Tour (CT). A competição acontecerá em Jeffreys Bay, na África do Sul, entre 11 e 20 de julho. O evento é a penúltima etapa da fase classificatória do CT 2025, momento decisivo para os atletas que buscam garantir posições para o restante da temporada.

Sete brasileiros participarão da competição nas águas sul-africanas. Na categoria masculina, Italo Ferreira, Alejo Muniz, Yago Dora, Miguel Pupo, João Chianca e Filipe Toledo representarão o Brasil. No feminino, Luana Silva será a única brasileira na disputa.

As transmissões do evento estarão disponíveis ao vivo pelo Sportv e Globoplay. Os fãs também poderão acompanhar as disputas pelo site WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo oficial da liga. O canal da WSL no YouTube transmitirá as baterias até as oitavas de final.

Como será a disputa

O Open J-Bay 2025 terá oito baterias na categoria masculina e quatro na feminina durante a primeira fase. Italo Ferreira abrirá as disputas masculinas contra o norte-americano Jake Marshall e o havaiano Seth Moniz. Na categoria feminina, Luana Silva enfrentará a havaiana Bettylou Sakura Johnson e a australiana Isabella Nichols na primeira bateria.

Os vencedores de cada bateria avançarão diretamente para as próximas fases do torneio. Jeffreys Bay é conhecida por suas ondas de alta qualidade e desafiadoras, proporcionando um cenário competitivo para os surfistas.

Veja como ficaram as baterias

Rodada 1 - Feminino

Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Isabella Nichols (AUS) x Luana Silva (BRA) Molly Picklum (AUS) x Erin Brooks (CAN) Gabriela Bryan (HAV) x Tyler Wright (AUS) Caitlin Simmers (EUA) x Caroline Marks (EUA) x Lakey Peterson (EUA)

Rodada 1 - Masculino