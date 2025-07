A dupla brasileira formada por André Stein e George Wanderley terminou na quarta colocação do Elite 16 de Gstaad, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Os atletas perderam para os holandeses Boermans e De Groot por 2 sets a 1 na disputa pela medalha de bronze neste domingo (6), na Suíça.

O confronto terminou com parciais de 21/23, 21/17 e 15/10 para os europeus. André e George começaram bem a partida e venceram o primeiro set por 23 a 21, com bom aproveitamento nos contra-ataques e eficiência no bloqueio.

Reação holandesa e virada

No segundo set, os holandeses ajustaram a recepção e melhoraram seu desempenho ofensivo, vencendo por 21 a 17. No tie-break decisivo, Boermans e De Groot mantiveram o ritmo e fecharam em 15 a 10.

Os números do confronto mostram superioridade holandesa no ataque, com 37 pontos contra 25 dos brasileiros neste fundamento. André e George compensaram parcialmente com melhor desempenho no bloqueio, registrando nove pontos contra seis dos europeus. A dupla brasileira também provocou mais erros dos adversários: 16 contra 13.

Dupla do Catar fica com o ouro

Na final masculina, a dupla do Catar Cherif Younousse e Ahmed Tijan derrotou os suecos Hölting Nilsson e Elmer Andersson por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 22/20. A dupla sueca, que ficou com o segundo lugar, havia derrotado George/André no sábado (5), pelas semifinais.

O torneio em Gstaad marcou uma reunião especial para André e George, que encerraram sua parceria em 2024. Na atual temporada, George compete ao lado de Saymon no circuito mundial, enquanto André optou por um ano sabático.

A competição na cidade suíça integra o calendário do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, reunindo as principais duplas da modalidade.