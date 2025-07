Brasileiro Stephan Barcha fica em 4º lugar no GP de hipismo em Aachen

O brasileiro Stephan Barcha e a égua Chevaux Primavera Império Egípcio terminaram na quarta posição do Grande Prêmio Rolex, prova de 1,60m do CHIO Aachen, na Alemanha. Neste domingo (6), o conjunto brasileiro completou os três percursos sem faltas, registrando 54,33 segundos no desempate final da competição que distribuiu 1,5 milhão de euros em premiação.

O evento encerrou o CHIO Aachen 2025 com a participação de 40 conjuntos da elite mundial do hipismo. A prova, elaborada pelo alemão Frank Rothenberger, consistiu em dois percursos classificatórios seguidos de um desempate. Entre os participantes, 11 conjuntos zeraram os dois primeiros percursos e avançaram para a disputa final, com apenas quatro completando o desempate sem faltas.

O suíço Martin Fuchs, 32 anos, conquistou o título montando Leone JEI, com tempo de 50,29 segundos no desempate. A norte-americana Laura Kraut, campeã olímpica por equipes, ficou com o segundo lugar montando Baloutine (52,41 segundos). O suíço Steve Guerdat, ouro olímpico em Londres 2012 e prata individual em Paris 2024, completou o pódio com Dynamix de Belheme (52,59 segundos).

O GP Rolex integra o circuito "Rolex Grand Slam of Show Jumping", considerado um dos mais prestigiados do hipismo mundial. A competição acontece no CHIO Aachen, tradicional evento alemão reconhecido como referência no esporte.

Conjunto levou o título pan-americano em 2023

A égua montada por Barcha, de 14 anos, é filha de Calvaro F.C em HFB Primaluna, criada pelo Haras Montana e pertencente ao Haras Império Egípcio. O conjunto já havia conquistado o título pan-americano em 2023 e o quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Pela quarta colocação, Barcha e os proprietários da égua receberam 150 mil euros. O campeão levou 500 mil euros da premiação total do GP.

O cavaleiro brasileiro, de 35 anos, teve desempenho destacado em todo o CHIO Aachen 2025. Além do resultado no GP Rolex, Barcha venceu duas provas montando Chevaux Hex Lup Império Egípcio, Brasileiro de Hipismo de 16 anos, e obteve dois vice-campeonatos em competições de 1,50m e 1,55m com Dinozo Império Egípcio.

O circuito "Rolex Grand Slam of Show Jumping" reúne quatro importantes eventos: Aachen (Alemanha), Calgary (Canadá), Genebra (Suíça) e s-Hertogenbosch (Holanda). O sistema oferece bonificações para cavaleiros com vitórias consecutivas - três triunfos seguidos garantem bônus de 1 milhão de euros, enquanto quatro vitórias consecutivas rendem adicional de 1 milhão.