Boxeadores brasileiros faturam 4 ouros em Copa do Mundo no Cazaquistão

A Seleção Brasileira de boxe obteve quatro medalhas de ouro na Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão 2025. Os pugilistas Luiz Oliveira, Yuri Falcão, Kaian Reis e Isaías Ribeiro Filho venceram suas respectivas finais neste domingo (6), em Astana, capital cazaque. O Brasil disputou seis finais no último dia de competição.

A delegação brasileira encerrou sua participação com sete medalhas no total. Além dos quatro ouros, o país conquistou duas pratas com Jucielen Romeu e Rebeca Santos, e um bronze com Caroline Almeida, obtido no sábado. O Brasil enviou 14 atletas para a competição, divididos igualmente entre homens e mulheres.

Como foram as lutas decisivas

Luiz Oliveira, conhecido como Bolinha, mantém-se invicto em competições internacionais em 2025, acumulando três títulos na temporada. O atleta, neto de Servílio Oliveira, primeiro medalhista olímpico do Brasil no boxe (bronze na Cidade do México 1968), venceu o mongol Lundaa Gantumur por 5 a 0 na categoria 60kg.

Nas outras finais masculinas, Yuri Falcão (65kg) superou o indiano Abhinash Jamwal por 3 a 2, Kaian Reis (70kg) derrotou o indiano Hitesh Gulia por 5 a 0, e Isaías Ribeiro Filho (90kg) venceu o turco Emrah Yasar por 3 a 2.

No feminino, Jucielen Romeu (57kg) perdeu para a indiana Jaismine Lamboriya por 4 a 1, enquanto Rebeca Santos (60kg) foi superada pela cazaque Viktoriya Grafeyeva por 3 a 2. Caroline Almeida, a Naka, garantiu o bronze na categoria 51kg ao chegar à semifinal.

A Copa do Mundo no Cazaquistão representa a segunda etapa da competição em 2025. A primeira aconteceu em Foz do Iguaçu, no Brasil, entre março e abril, quando os brasileiros conquistaram nove medalhas, sendo três de ouro.

Além dos sete medalhistas em Astana, outros cinco pugilistas brasileiros chegaram às quartas de final, ficando a uma vitória do pódio.

O próximo compromisso da seleção brasileira será o Mundial de Boxe 2025, programado para Liverpool, Inglaterra, entre 4 e 14 de setembro. Depois, a equipe disputará a etapa final da Copa do Mundo em Nova Délhi, Índia, entre 15 e 22 de novembro.

Medalhas do Brasil na Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão

Ouro:

Luiz Oliveira (60kg masculino)

Kaian Reis (70kg masculino)

Isaías Ribeiro Filho (90kg masculino)

Yuri Falcão (65kg masculino)

Prata:

Jucielen Romeu (57kg feminino)

Rebeca Santos (60kg feminino)

Bronze: