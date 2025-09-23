Clima esquentou na NFL e jogador atira capacete no banco; veja vídeo

A noite de segunda-feira da NFL não foi nada fácil para o Baltimore Ravens e, em especial, para seu running back estrella, Derrick Henry. Em um momento de pura frustração durante a derrota para o Detroit Lions, o jogador não se conteve e, ao chegar no banco de reservas, atirou seu capacete com força, em uma cena que viralizou nas redes sociais.

O lance que tirou Henry do sério aconteceu no último quarto da partida. Com os Ravens atrás no placar por 28 a 24, o running back sofreu um fumble – o terceiro dele em três jogos consecutivos – que acabou resultando em um field goal para a equipe de Detroit, complicando ainda mais a situação de Baltimore no jogo.

Derrick Henry na partida contra o Detroit Lions em partida válida pela semana 3 da NFL (Foto: Reprodução)

A reação de Henry na sideline foi imediata. Visivelmente irritado com o próprio erro, o jogador caminhou até o banco e arremessou o capacete, quase perdendo o equilíbrio no processo. A imagem de frustração do atleta, um dos principais nomes da NFL, rodou o mundo e ligou o alerta sobre o momento conturbado da equipe.

Executivo da NFL exalta Brasil e projeta novos jogos no país

A NFL reafirmou na última segunda-feira (22) seu compromisso de longo prazo com o Brasil e adiantou que planeja expandir a realização de jogos no país. Em entrevista coletiva, o vice-presidente executivo da liga Peter O'Reilly, destacou o impacto positivo da segunda partida seguida realizada em São Paulo e disse que a liga pretende anunciar novidades em breve.

— Sentimos o impulso no Brasil. Você esteve lá, obviamente viveu essa experiência também, mas nós sentimos essa força no segundo ano, em todos os lugares por onde passamos, na paixão dos fãs, na experiência dentro do estádio. E também na forma como nossos parceiros locais trabalharam, com o anúncio da parceria com a Globo, que nos permitiu ampliar o alcance e o número de torcedores que agora se envolvem com o nosso esporte ao longo de toda a temporada, e não apenas no jogo do Brasil — afirmou O'Reilly.

O dirigente ressaltou que a NFL não busca apenas realizar jogos, mas também criar uma base sólida no país.

— Estamos cumprindo o que dissemos que faríamos, que não era apenas vir jogar partidas, mas também ter um escritório em São Paulo, com ativações o ano todo, integrando o flag football de forma mais ampla, trabalhando com parceiros e trazendo elementos culturalmente relevantes. Ficamos muito satisfeitos com os números, orgulhosos da nossa parceria, e estamos comprometidos com o Brasil a longo prazo, continuando a desenvolver nosso plano de jogos futuros — completou.