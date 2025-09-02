NFL no Brasil: como está o gramado da Arena Corinthians, criticado em 2024?

A NFL retorna ao Brasil nesta sexta-feira (5), e uma das grandes questões da primeira edição do São Paulo Game, em setembro do ano passado, foi o estado do gramado da Neo Química Arena, casa do Corinthians. Jogadores, fãs e até astros de outros esportes, como LeBron James, criticaram o campo do estádio por conta de escorregões de atletas.

— (O gramado) Era um lixo, cara. Eu já joguei na neve, na chuva… mas eu nunca joguei numa superfice desse tipo. Era tipo lama saindo do solo, com buracos no chão. Superfície difícil de se jogar — comentou Kenny Clark, então jogador do Green Bay Packers, visitante do jogo da NFL no Brasil em 2024.

Para este ano, contudo, o gramado na Neo Química Arena passou por reformas. Em julho, durante a parada para o Mundial de Clubes, o clube reformou o campo pela primeira vez desde a implementação em 2013. O entendimento do Timão é que o solo está nas melhores condições desde a Copa do Mundo de 2014.

A troca da grama do estádio já estava prevista e não aconteceu apenas por conta das partidas da NFL. No entanto, o Lance! apurou que a validade do estado do gramado estava na reta final durante o confronto entre Eagles e Packers; o Corinthians, por sua vez, não associa a isso às críticas feitas por jogadores e torcedores das equipes.

Arena Corinthians passa por mudanças para NFL

A Neo Química Arena começou a tomar forma para o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na próxima sexta-feira (5). A adaptação do estádio alvinegro teve início logo após o clássico com o Palmeiras no último domingo (31), pela 22ª rodada do Brasileirão. Já na segunda-feira (1º), o palco da NFL São Paulo Game 2025 começava a exibir uma nova cara.

O Corinthians informou nesta terça-feira (2) que parte do envelopamento do estádio já foi concluída, e os “Y” na end zone já foram instalados. Os vestiários começaram a receber as cores das equipes que se enfrentarão em Itaquera, e as marcações das jardas no gramado também foram iniciadas.

Foram instaladas também arquibancadas móveis junto ao setor Leste, adicionando cerca de 1.500 lugares; além disso, o Timão obteve alvará que aumenta a capacidade do setor por conta da estrutura acoplada. Por outro lado, para seguir os padrões da NFL, foi necessária a instalação de assentos temporários no setor Norte, retirando 1.600 lugares. Ao total, são esperadas 47.800 pessoas para a partida.

