A NFL já mostrou que terá uma temporada de alto nível em 2025. Após a Semana 2, há várias equipes que seguem invictas, embora algumas delas já estejam lidando com desafios extra-campo ou lesões que podem pesar mais para frente. Aqui estão os times que seguem sem derrota até agora e o que esse começo revela sobre quem pode realmente manter a invencibilidade.

continua após a publicidade

Entre os invictos está o atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, que iniciou 2-0 com vitórias apertadas: primeiro por 24 a 20 sobre o Cowboys, depois 20 a 17 contra os Chiefs. Os Eagles se beneficiaram de uma defesa sólida e jogadas decisivas nos momentos certos. Principalmente com atuações consistentes de sua defesa.

Também invictos estão Green Bay Packers (2-0), que venceram o rival de divisão Detroit Lions por 27 a 13 e depois os Commanders, por 27 a 18. Jordan Love liderou bem o ataque no segundo jogo, com touchdowns importantes, mesmo enfrentando lesões na linha ofensiva. Um time jovem e que já tem uma "casca" criada na temporada passada.

continua após a publicidade

Os San Francisco 49ers segue 2-0, mesmo desfalcados: perderam jogadores-chave como o QB Brock Purdy e o TE George Kittle, entre outros, mas conseguiram arrancar vitória apertada por 26-21 sobre os Saints. O Quarterback reserva, Mac Jones, desempenhou um papel surpreendentemente competente e pode segurar o bom recorde da equipe californiana até a volta do titular.

Já o Buffalo Bills também permanece invicto (2-0). Na Semana 2, dominaram os Jets por 30 a 10, com uma performance forte no jogo corrido, liderada por James Cook. Uma equipe que sob o comando do QB Josh Allen vem se despontando como uma das favoritas ao título.

continua após a publicidade

Outro time 2-0 é o Indianapolis Colts, que venceu os Broncos por 29-28 em jogo dramático graças a uma penalidade decisiva que deu nova chance de field goal da vitória com cronometro zerado. Sob liderança de um novo Quarterback (velho, para os torcedores dos Giants), Daniel Jones, a equipe vem empolgando com atuações resilientes e já passaram a chamar o QB de "Indiana Jones".

Além destes, times como os Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, Bengals (que agora pode sofrer, sem Joe Burrow), Buccaneers, Chargers e Raiders (os últimos 3 jogam hoje, em rodada dupla da NFL), continuam sem derrotas.

A semana 3 da NFL será desafiadora para diversas equipes que, inclusive, vem sofrendo com lesões logo no início da temporada. Vale relembrar que, até hoje, em era pós-Super Bowl, apenas o Miami Dolphins na temporada de 1972 foi campeão invicto, na liga.