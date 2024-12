NFL no Natal: Steelers tem excelente elenco, mas esbarra nas limitações dos quarterbacks

Maiores campeões da NFL, o Pittsburgh Steelers é um dos times mais competitivos da NFL, mas não consegue resultado ainda melhores por conta do quarterback da equipe, Russell Wilson. Mesmo com um QB que não se iguala aos melhores, a equipe treinada por Mike Tomlin é líder da AFC Norte, muito por conta da qualidade da defesa e do treinador. O time se para encarar o Kansas City Chiefs, na rodada de Natal da NFL, às 15h (de Brasília).

Para esta temporada, os Steelers contrataram os quarterbacks Russell Wilson e Justin Fields, após passagem ruins de ambos pelo Denver Broncos e Chicago Bears, respectivamente. Os dois chegaram após a saída de Kenny Pickett, que não foi bem com a camisa de Pittsburgh por dois anos e foi trocado com o Philadelphia Eagles, onde é reserva de Justin Fields.

Nas primeiras partidas, o titular da posição foi Fields, já que Wilson estava lesionado. Com Justin, a equipe começou vencendo os três primeiros jogos, contra Atlanta Falcons, Denver Broncos e Los Angeles Chargers, muito por conta da defesa, que segurou os ataques adversários, já que Fields teve atuações ruins.

Após o começo bom, vieram duas derrotas seguidas e para duas equipes que tem campanha negativa na temporada, o Indianapolis Colts e o Dallas Cowboys. Fields até teve jogos limpos nas partidas, mas não conseguiu mostrar grandes jogadas quando precisava. Duas semanas depois, Russell Wilson se recuperou da lesão e Mike Tomlin já o colocou para jogar, na partida contra o New York Jets, no horário nobre.

E a troca deu certo, com Russell em campo, os Steelers venceram por 37 a 15. Wilson não teve uma atuação brilhante, mas foi eficiente quando precisou, algo que Fields não conseguiu nas partidas onde foi titular.

É fato que o elenco dos Steelers é ótimo, com grandes jogadores no ataque como George Pickens e Najee Harris, e T. J. Watt e Minkah Fitzpatrick na defesa. Com esses jogadores, mesmo com um quarterback abaixo da média, o time consegue vencer jogos contra equipes difíceis, como o Washigton Commanders, Cincinatti Bengals e Baltimore Ravens. Mas quando a situação aperta, Pittsburgh desaba e perde partidas, vide as partidas contra o Cleveland Browns e o Philadelphia Eagles.

Com 10 vitórias e cinco derrotas, os Steelers lideram a AFC Norte, mas o Baltimore Ravens está logo atrás, com a mesma campanha. As equipes já se enfrentaram duas vezes na temporada, com cada lado vencendo uma vez e ambos já estão nos playoffs. O time de Pittsburgh fica na frente pelo segundo critério de desempate, o confronto contra os times da mesma conferência.

Os Steelers recebem o Kansas City Chiefs, na quarta-feira (25), às 15h, no Acrisure Stadium, em Pittsburgh (EUA). O confronto é equilibrado, com duas defesas fortes, mas com desequilíbrio na posição de quarterback, já que Mahomes tem mais qualidade que Russell Wilson. Na última semana, Pittsburgh encara o Cincinatti Bengals, em casa.