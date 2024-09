NFL no Brasil: jornalistas do Lance! discordam entre si sobre favorito entre Eagles e Packers

Jordan Love e Jalen Hurts, quarterbacks de Packers e Eagles respectivamente (Foto: Divulgação/NFL)







Publicada em 05/09/2024

A NFL chega ao Brasil pela primeira vez nesta sexta-feira (6), com o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP). O jogo é válido pela rodada de abertura da temporada 2024/25 da liga de futebol americano.

A partida envolve dois times que se classificaram aos playoffs na última temporada. Enquanto o Eagles caiu no "wild card" para o Tampa Bay Buccaneers, o Packers foi eliminado na semifinal de conferência, diante do San Francisco 49ers. Assim, há de se imaginar equilíbrio no confronto. Especialistas de NFL do Lance!, João Pedro Rodrigues e Maurício Luz dividiram opiniões ao apontar o favorito do duelo em São Paulo. Veja os palpites:

- Acredito que o Philadelphia Eagles será o vencedor da partida por 28 a 24. É um time mais maduro, que joga junto a mais tempo e ainda tem um QB um pouco mais experiente, sem contar no excelente corpo de recebedores. O time do Packers é excelente também, mas por esse detalhe citado, os Eagles vencerão o jogo - afirmou João Pedro.

- O Green Bay Packers vai levar a melhor contra o Philadelphia Eagles na NeoQuímica Arena. Os Cabeças de Queijo chegam para esta temporada em alta, após superar expectativas e crescer na reta final da temporada passada. Já os Pássaros decaíram nos jogos decisivos e fizeram vexame diante de Tampa Bay nos playoffs. Meu palpite é grande jogo de Jordan Love e vitória dos Packers por 24 a 17 em São Paulo - disse Maurício.

A NeoQuímica Arena receberá o confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, válido pela rodada de abertura da temporada 2024/25. O ponta pé inicial está marcado para sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília). Os ingressos para o primeiro jogo da NFL no Brasil estão esgotados, e a capacidade do estádio foi ampliada para 50 mil torcedores para o evento.

