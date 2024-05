Packers x Eagles: saiba o horário da primeira partida da NFL no Brasil

Green Bay Packers x Phialdelphia Eagles jogarão pela primeira vez no Brasil (Foto: Scott Taetsch / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 10:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Os fãs da NFL agora poderão se programar para o confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, que acontecerá no dia 6 de setembro, no Brasil. A partida, que será realizada na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, está marcada para 21h15 - no horário de Brasília.

Perfil das equipes

O Green Bay Packers é tetracampeão do Super Bowl e tenta voltar ao caminho do título, que não vem desde 2010. Enquanto isso, o Philadelphia Eagles, apesar de ter alcançado quatro finais da NFL, só possui uma conquista de Super Bowl na sua história inteira.

O jogo entre Packers e Eagles é o primeiro da história da NFL no Brasil. A liga de futebol americano possui a iniciativa de realizar algumas partidas fora dos Estados Unidos, com o objetivo de promover o esporte.

Green Bay Packers e Philadelphia Eagles jogarão pela NFL no Brasil (Foto: Scott Taetsch/AFP)

Outros jogos internacionais da NFL

O confronto do Brasil não é o único fora dos Estados Unidos nesta temporada. Outros três duelos estão marcados para acontecer. Na Alemanha, em pleno estádio do Bayern de Munique, o Carolina Panthers entrará em ação contra o New York Giants. A Inglaterra, é o local onde acontecerão mais partidas. O New York Jets encara o Minnesota Vikings, no estádio do Tottenham, assim como o Jacksonville Jaguars, que enfrentará o Chicago Bears. No histórico estádio de Wembley, o jogo será entre o Jaguars que dessa vez terá o New England Patriots do outro lado.