NFL: Chargers e Chiefs viajam rumo ao Brasil; veja programação

O Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs embarcam nas próximas horas rumo ao Brasil para se enfrentarem na segunda edição do NFL São Paulo Game. As equipes duelam na Neo Química Arena na próxima sexta-feira (5), em jogo válido pela primeira rodada da temporada regular de 2025/26.

O primeiro a iniciar a aventura rumo a terras brasileiras é o Chargers, mandante da partida. A equipe deixa Los Angeles às 17h30 (horário local, 21h30 de Brasília), com previsão de chegada à capital paulista às 9h10 (de Brasília) do dia seguinte.

O Chiefs, por sua vez, decola de Kansas City apenas na manha de quarta-feira (3), às 8h15 (horário local, 10h15 de Brasília), e chegam a São Paulo por volta das 20h30 (de Brasília). Ambas equipes desembarcam no Aeroporto de Guarulhos.

Logística de transporte dos equipamentos

O transporte dos equipamentos das equipes foi um grande desafios logístico para a estreia da temporada da NFL em São Paulo. O processo exigiu meses de preparação, liderado pela equipe de equipamentos do time, responsável por trazer centenas de itens para o Brasil, de uniformes a materiais simples como fio dental.

Para o mandante Los Angeles Chargers, o planejamento começou em fevereiro, quando a NFL oficializou o jogo em São Paulo. O primeiro passo foi a criação de uma lista detalhada chamada carnet, documento exigido para viagens internacionais que inclui todos os itens transportados.

O carnet exigiu informações como peso, país de origem, custo e número de série de cada eletrônico. O documento final reuniu centenas de objetos, desde secadores de chuteira até protetor ocular. Todo o material foi despachado de Los Angeles na manhã do último dia 26 (terça-feira), antes mesmo do fechamento oficial do elenco de 53 jogadores da temporada.

— Tivemos que embalar tudo. Jogadores que foram dispensados, os pertences deles também estarão no Brasil. Não tivemos escolha. É melhor estar preparado demais do que de menos, porque não há como voltar e buscar algo que tenha ficado — afirmou o gerente sênior de equipamentos dos Chargers, Kevin Duddy,

Após sair de Los Angeles, o carregamento passou por Nova Jersey e foi levado a São Paulo em avião cargueiro da NFL junto com os equipamentos do Kansas City Chiefs. Tudo chegou ao Brasil no último domingo (31).

Programação de Chargers e Chiefs no Brasil

A NFL, por sua vez, informou que os Chargers realizarão treinamento no fim da tarde de quarta-feira (3), no centro de treinamento do Corinthians, o CT Joaquim Crava. Antes, no mesmo local, o técnico Jim Harbaugh e o quarterback Justin Herbert concedem entrevista coletiva. Após as atividades em campo, outros jogadores atenderão à imprensa.

Já os Chiefs treinam no São Paulo Athletic Club (SPAC) na manhã de quinta-feira (4), véspera da partida. Após a prática, o técnico Andy Reid e o quarterback Patrick Mahomes, além de possíveis outros jogadores, participam de entrevista coletiva.

A programação apresenta diferenças em relação à preparação para o duelo entre Philadelfia Eagles e Green Packers, em setembro do ano passado, o primeiro jogo da NFL no Brasil. Na ocasião, ambos times realizaram treinamentos na véspera da partida, com os mandantes Eagles na Neo Química Arena e os visitantes Packers no CT Joaquim Grava.

A bola voa para o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na próxima sexta-feira (5), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

