NFL: Micah Parsons muda a cara dos Packers e defesa vira pesadelo para adversários
Foram apenas 73 snaps até o momento, segundo da NFL. E Micah Parsons já mostrou para o que veio no Green Bay Packers. O time melhorou em performance, agressividade e a defesa se tornou um verdadeiro pesadelo para os Quarterbacks adversários. O Pass Rusher foi adquirido em uma troca bombástica com o Dallas Cowboys e se tornou a peça central de uma defesa que recolocou o time no mapa. O resultado é imediato: Green Bay começa a temporada 2-0 pela primeira vez desde 2020, vencendo em sequência duas equipes que estiveram nos playoffs no ano passado.
Na vitória por 27 a 18 sobre o Washington Commanders, nesta última quinta-feira, Parsons brilhou. Em apenas 44 snaps, liderou a equipe com oito pressões sobre o Quarterback e meio sack. O impacto foi tão grande que a defesa comandada por Jeff Hafley se impôs do início ao fim, dominando Jayden Daniels e limitando o ataque de Washington a apenas três pontos, sete first downs e 112 jardas nos três primeiros quartos.
- Se o Jordan Love nos dá 20 pontos, temos que vencer. Tudo gira em torno de parar o adversário e devolver a bola para o ataque, afirmou Micah Parsons em entrevista coletiva pós-jogo.
E a defesa de Green Bay está cumprindo exatamente esse papel. Nas vitórias contra Detroit Lions e Commanders, o time permitiu apenas três touchdowns e 476 jardas totais. Estatísticas que reforçam a mudança de patamar de uma unidade que há anos buscava consistência. Ainda, a chegada de Micah Parsons na franquia da NFL custou caro: duas escolhas de primeira rodada e o defensive lineman Kenny Clark, três vezes Pro Bowler. Mas o investimento já mostra retorno imediato. Além disso, o jogador recebeu uma extensão de contrato milionária, algo que Jerry Jones não conseguiu - e deixou claro que não queria - resolver em Dallas.
A torcida percebeu o impacto. Após o jogo, quando Micah Parsons estava dando entrevista para um streaming, a torcida dos Packers presente no Lambeau Field gritou em alto e bom som: “Thank you, Jerry!”, obrigado, Jerry, na tradução literal, em referência ao dono dos Cowboys que aprovou a troca.
- Físico e com muita agressividade. Esse é o estilo que queremos. Nossa linha defensiva está extremamente disruptiva e dificulta qualquer tentativa de corrida ou passe, afirmou o técnico Matt LaFleur, que também não escondeu a satisfação com a nova identidade da defesa do Green Bay Packers, que há mais de 10 anos busca chegar na final da NFL.
Ainda é cedo para previsões ousadas, mas é inegável: Micah Parsons devolveu confiança e identidade aos Packers. A defesa, antes um ponto de interrogação, virou a força dominante de um time que agora sonha alto na NFL.
