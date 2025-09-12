menu hamburguer
Mais Esportes

NFL: Micah Parsons muda a cara dos Packers e defesa vira pesadelo para adversários

Micah Parsons vem atuando bem na temporada 2025 da NFL pelo Green Bay Packers

imagem cameraMicah Parsons vem causando problemas para as defesas adversárias
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 12/09/2025
15:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

Foram apenas 73 snaps até o momento, segundo da NFL. E Micah Parsons já mostrou para o que veio no Green Bay Packers. O time melhorou em performance, agressividade e a defesa se tornou um verdadeiro pesadelo para os Quarterbacks adversários. O Pass Rusher foi adquirido em uma troca bombástica com o Dallas Cowboys e se tornou a peça central de uma defesa que recolocou o time no mapa. O resultado é imediato: Green Bay começa a temporada 2-0 pela primeira vez desde 2020, vencendo em sequência duas equipes que estiveram nos playoffs no ano passado.

Na vitória por 27 a 18 sobre o Washington Commanders, nesta última quinta-feira, Parsons brilhou. Em apenas 44 snaps, liderou a equipe com oito pressões sobre o Quarterback e meio sack. O impacto foi tão grande que a defesa comandada por Jeff Hafley se impôs do início ao fim, dominando Jayden Daniels e limitando o ataque de Washington a apenas três pontos, sete first downs e 112 jardas nos três primeiros quartos.

- Se o Jordan Love nos dá 20 pontos, temos que vencer. Tudo gira em torno de parar o adversário e devolver a bola para o ataque, afirmou Micah Parsons em entrevista coletiva pós-jogo.

E a defesa de Green Bay está cumprindo exatamente esse papel. Nas vitórias contra Detroit Lions e Commanders, o time permitiu apenas três touchdowns e 476 jardas totais. Estatísticas que reforçam a mudança de patamar de uma unidade que há anos buscava consistência. Ainda, a chegada de Micah Parsons na franquia da NFL custou caro: duas escolhas de primeira rodada e o defensive lineman Kenny Clark, três vezes Pro Bowler. Mas o investimento já mostra retorno imediato. Além disso, o jogador recebeu uma extensão de contrato milionária, algo que Jerry Jones não conseguiu - e deixou claro que não queria - resolver em Dallas.

A torcida percebeu o impacto. Após o jogo, quando Micah Parsons estava dando entrevista para um streaming, a torcida dos Packers presente no Lambeau Field gritou em alto e bom som: “Thank you, Jerry!”, obrigado, Jerry, na tradução literal, em referência ao dono dos Cowboys que aprovou a troca.

- Físico e com muita agressividade. Esse é o estilo que queremos. Nossa linha defensiva está extremamente disruptiva e dificulta qualquer tentativa de corrida ou passe, afirmou o técnico Matt LaFleur, que também não escondeu a satisfação com a nova identidade da defesa do Green Bay Packers, que há mais de 10 anos busca chegar na final da NFL. 

Ainda é cedo para previsões ousadas, mas é inegável: Micah Parsons devolveu confiança e identidade aos Packers. A defesa, antes um ponto de interrogação, virou a força dominante de um time que agora sonha alto na NFL.

