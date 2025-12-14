Mundial de Clubes masculino de vôlei: conheça os times e o formato de disputa
Competição acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, em Belém (PA)
Os homens entram em ação no Mundial de Clubes de Vôlei na próxima terça-feira (16), com a final marcada para domingo (21). A competição acontece no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará. Entre os oito times participantes, o Brasil será representado por Cruzeiro, Praia Clube e Campinas. No entanto, as equipes terão que enfrentar grandes times do voleibol internacional para levantar o tão sonhado troféu em casa.
O Cruzeiro garantiu a vaga com o título do Sul-Americano, e o Praia Clube, com o vice. Já o Campinas/ Vôlei Renata recebeu o convite de anfitrião, já que Belém (PA) não conta com um time local. As demais equipes são: Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia), Al-Rayyan Sports Club (Catar), Sir Sicoma Monini Perugia (Itália), Swehly Sports Club (Líbia) e Osaka Bluteon (Japão).
Formato de disputa
As oito equipes foram divididas em dois grupos, nos quais todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal do Mundial de Clubes masculino de vôlei. Confira abaixo os grupos.
GRUPO A
- Vôlei Renata (BRA)
- Praia Clube (BRA)
- Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan Sports Club (CAT)
GRUPO B
- Sada Cruzeiro (BRA)
- Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
- Swehly Sports Club (LIB)
- Osaka Bluteon (JPN)
Programação do Mundial de Clubes masculino de vôlei
16 de dezembro
- Cruzeiro x Osaka Bluteon - 10h
- Perugia x Swehly - 13h30
- Al-Rayyan x Praia Clube - 17h
- Campinas x Zawiercie - 20h30
17 de dezembro
- Cruzeiro x Swehly - 10h
- Perugia x Osaka - 13h30
- Al-Rayyan x Zawiercie - 17h
- Campinas x Praia Clube - 20h30
18 de dezembro
- Cruzeiro x Perugia - 10h
- Swehly x Osaka Blueton - 13h30
- Praia Clube x Zawiercie - 17h
- Campinas x Al-Rayyan - 20h30
20 de dezembro
- Semifinal 1 - 15h
- Semifinal 2 - 18h30
21 de dezembro
- Disputa pelo bronze - 15h
- Final - 18h30
