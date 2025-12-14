Os homens entram em ação no Mundial de Clubes de Vôlei na próxima terça-feira (16), com a final marcada para domingo (21). A competição acontece no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará. Entre os oito times participantes, o Brasil será representado por Cruzeiro, Praia Clube e Campinas. No entanto, as equipes terão que enfrentar grandes times do voleibol internacional para levantar o tão sonhado troféu em casa.

O Cruzeiro garantiu a vaga com o título do Sul-Americano, e o Praia Clube, com o vice. Já o Campinas/ Vôlei Renata recebeu o convite de anfitrião, já que Belém (PA) não conta com um time local. As demais equipes são: Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia), Al-Rayyan Sports Club (Catar), Sir Sicoma Monini Perugia (Itália), Swehly Sports Club (Líbia) e Osaka Bluteon (Japão).

Formato de disputa

As oito equipes foram divididas em dois grupos, nos quais todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal do Mundial de Clubes masculino de vôlei. Confira abaixo os grupos.

GRUPO A

Vôlei Renata (BRA)

Praia Clube (BRA)

Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan Sports Club (CAT)

GRUPO B

Sada Cruzeiro (BRA)

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Swehly Sports Club (LIB)

Osaka Bluteon (JPN)

Programação do Mundial de Clubes masculino de vôlei

16 de dezembro

Cruzeiro x Osaka Bluteon - 10h

Perugia x Swehly - 13h30

Al-Rayyan x Praia Clube - 17h

Campinas x Zawiercie - 20h30

17 de dezembro

Cruzeiro x Swehly - 10h

Perugia x Osaka - 13h30

Al-Rayyan x Zawiercie - 17h

Campinas x Praia Clube - 20h30

18 de dezembro

Cruzeiro x Perugia - 10h

Swehly x Osaka Blueton - 13h30

Praia Clube x Zawiercie - 17h

Campinas x Al-Rayyan - 20h30

20 de dezembro

Semifinal 1 - 15h

Semifinal 2 - 18h30

21 de dezembro