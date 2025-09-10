Em sua oitava temporada na NFL, o Quarterback Josh Allen continua demonstrando que é uma força dominante no futebol americano. No primeiro jogo da temporada, os Bills protagonizaram uma das viradas mais impressionantes em jogos de domingo à noite. Após estarem perdendo por 40 a 25, conseguiram uma virada em cima do Baltimore Ravens do Quarterback Lamar Jackson.

Essa exibição de frieza em um jogo de primetime na temporada regular reafirmou sua capacidade de performar em momentos decisivos. E, por mais que a NFL ainda esteja no final de sua semana 1, o jogador passou a ser o favorito da temporada para o prêmio de melhor jogador.

Além da presença em campo, Allen vem investindo significativamente em sua preparação física e mental para esta temporada. Em entrevista à GQ, ele revelou mudanças drásticas na dieta, priorizando proteínas e evitando manteiga e laticínios, e adotando sessões diárias de sauna de infravermelho com sua esposa, Hailee Steinfeld, como parte da recuperação.

Essa disciplina reflete uma evolução notável: analistas como Jordan Palmer destacam sua melhora mecânica e consistência física, agora com precisão cirúrgica mesmo em situações difíceis.

A temporada regular de 2024 consolidou Allen como o Quarterback mais eficiente e completo da NFL. Ele registrou 3.731 jardas de passe, 28 touchdowns por ar e 12 correndo, além de um notável aproveitamento na proteção da bola e minimização de turnovers. Esses feitos lhe renderam o prêmio de MVP, anunciado em fevereiro de 2025 na cerimônia do NFL Honors.

Mesmo em derrotas nos playoffs, Josh Allen manteve índices de desempenho excepcionais. É notável como outros Quarterbacks enxergam Allen como referência. Justin Herbert, dos Chargers, chegou a afirmar que admira o estilo físico de corrida de Allen e deseja incorporá-lo ao seu próprio jogo em 2025. Algo que já passou a fazer no São Paulo Game de 2025, contra os Chiefs.

Com o calendário de 2025 ainda no início, os holofotes estão em Buffalo, após a vitória de virada em cima dos Ravens de Lamar Jackson. Esta temporada pode ser o ponto de virada — uma encruzilhada entre a consolidação de Allen como ícone da NFL e a cobrança cada vez maior por um Super Bowl - que parece não estar tão longe, assim.