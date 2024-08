Procon-SP notifica NFL antes de jogo entre Packers e Eagles; entenda

Packers e Eagles pela NFL (Foto: Scott Taetsch/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 17:44 • São Paulo (SP)

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) anunciou nesta terça-feira (27), que notificou a National Football League (NFL). A ação aconteceu após a liga divulgar a lista de 'itens proibidos' referente ao jogo que será realizado na Neo Química Arena — entre Green Bay Packers e Phialdelphia Eagles — no dia 6 de setembro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo comunicado do órgão, a NFL identificou informações que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Entre as ações anunciadas pela liga, que foram notificadas pelo Procon-SP, está a proibição da entrada dos torcedores com alimentos e bebidas. De acordo com o comunicado da liga, os fãs não podem entrar no estádio com itens comprados no lado de fora.

Green Bay Packers x Phialdelphia Eagles jogarão pela primeira vez no Brasil (Foto: Scott Taetsch / AFP)

O Procon-SP garante que essa atitude é proibida. Segundo o texto “A lei dá ao consumidor o direito de levar sua água e seu alimento, não sendo obrigado a adquirir no local”. Além disso, o órgão reforça que a notificação enviada à NFL tem como objetivo assegurar o direito do consumidor aos torcedores que estiverem presentes no estádio, evitando problemas ou desentendimentos com a organização do evento.

A liga esportiva tem até o dia 2 de setembro para responder às notificações, e o órgão anunciou que terá equipes de fiscalização presentes no dia do jogo.