O torcedor do Indianapolis Colts viveu uma montanha-russa de emoções neste domingo (14), pela Semana 2 da NFL. Jogando no Lucas Oil Stadium, a franquia de Indiana derrotou o Denver Broncos por 29 a 28, em uma virada histórica definida no último lance da partida. Resultado que quebrou um tabu de 16 anos contra os rivais da Conferência Americana.

continua após a publicidade

O grande herói da noite foi o Kicker Spencer Shrader, que acertou um chute de 45 jardas no último segundo, após uma falta que manteve viva a campanha ofensiva. O field goal deu a segunda vitória seguida aos Colts, sob comando do Quarterback Daniel Jones. Recorde positivo que a equipe não conquistava no início de temporada desde 2009.

O jogo começou equilibrado, com Shrader inaugurando o placar para os Colts. Mas os Broncos, embalados pela vitória na estreia sobre o Tennessee Titans, não demoraram a responder. O Quarterback Bo Nix mostrou precisão e conduziu duas campanhas importantes, que terminaram em touchdowns de Marvin Mims Jr. e Troy Franklin.

continua após a publicidade

Mesmo pressionado, o ataque de Indianapolis não se deixou abalar. Daniel Jones, em sua segunda partida como QB da franquia, conectou passes decisivos e ainda anotou um touchdown correndo para a endzone. Jonathan Taylor, Running Back, também deixou sua marca, reduzindo a diferença para 21 a 20 antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, os Broncos ampliaram com J.K. Dobbins, aumentando a vantagem. Quando parecia que Denver encaminharia a vitória, Will Lutz teve a chance de praticamente selar o resultado, mas errou um field goal ao acertar a trave do goal post.

continua após a publicidade

O erro abriu a porta para a reação dos Colts, que aproveitaram a oportunidade no drive final. Shrader, com frieza, transformou a pressão em triunfo e selou a vitória por 29 a 28.

Além do peso do resultado, o triunfo representa uma quebra de sequência contra os Broncos, já que os Colts vinham de duas derrotas seguidas para o time de Denver. Agora, a equipe de Jeff Saturday soma duas vitórias em dois jogos e ganha moral para seguir forte no início da temporada 2025 da NFL.