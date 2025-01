NFL: Chiefs batem os Bills e vão ao Super Bowl pela terceira vez consecutiva

O sonho do tricampeonato está vivo. O Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills por 32 a 29 neste domingo (26) e conquistou o título da Conferência Americana da NFL e a vaga no Super Bowl LIX. Agora, os atuais bicampeões vão em busca do terceiro título consecutivo e quinto da história da franquia.

🏈 Como foi o jogo entre Chiefs e Bills?

O ataque do Buffalo Bills foi o primeiro a entrar em campo, mas logo voltou para a lateral. Josh Allen correu risco de ser interceptado em dois passes que, para sorte dos visitantes, foram incompletos. Assim, após três jogadas, a equipe de Nova Iorque chutou o punt. Por sua vez, Patrick Mahomes e companhia fizeram valer sua primeira posse de bola. Começando da própria linha de 10 jardas, os mandantes marcharam o campo até Kareem Hunt anotar o touchdown com uma corrida de 12 jardas.

Após a primeira campanha ruim, os Bills conseguiram somar pontos na segunda. O ataque avançou até a linha de 35 jardas do adversário, e Tyler Bass chutou o field goal de 53 jardas para conseguir os três pontos. Do outro lado, a posse dos Chiefs começou com susto, com fumble de Mahomes anulado por offside da defesa. Contudo, o lance foi como um presságio: algumas jogadas depois, o QB de Kansas City sofreu outro fumble ao tentar entregar a bola a Pacheco. Desta vez, Ed Oliver conseguiu a recuperação e o turnover foi confirmado na linha de 28 jardas de Buffalo.

Os Bills fizeram valer o roubo de bola. Já após a virada para o segundo quarto, James Cook cruzou a endzone em corrida de seis jardas para finalizar a campanha dos visitantes e virar a partida em 10 a 7, com o ponto extra de Bass.

Na sequência, os Chiefs retornaram ao campo na própria linha de 30. Patrick Mahomes conduziu a equipe até as 11 jardas do campo de ataque, quando acertou passe curto para Xavier Worthy. O recebedor acelerou até a endzone e conseguiu o touchdown, deixando o placar em 14 a 10 após o ponto extra.

Buffalo, então, teve novamente a posse da bola, mas pouco fez e precisou chutar o punt. No retorno, Nikki Remigio avançou 41 jardas, até ser parado na linha de 34 do campo de ataque. Com ótima posição de campo, Kansas City contou com boas corridas de Hunt e grande recepção de Worthy, que disputou a bola com o defensor no ar e manteve a posse na marca de 3 jardas. Em terceira decida, Mahomes correu para o touchdown e ampliou a vantagem para 21 a 10, com o ponto extra de Butker.

Na última campanha dos Bills antes do intervalo, Josh Allen respondeu à altura. O quarterback encerrou o drive passe para touchdown de 34 jardas, encontrando Mack Hollins na endzone. Tyler Bass acertou o ponto extra, mas houve falta da defesa na jogada. Assim, Buffalo optou por tentar a conversão de dois pontos, que acabou mal sucedida. Os Chiefs ainda tiveram a bola, mas escolheram não tentar jogadas e foram para o vestiário com a vantagem de 21 a 16.

Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, encara a defesa do Kansas City Chiefs na final da AFC na NFL (Foto: David Eulitt/Getty Images/AFP)

Kansas City iniciou a segunda etapa com a posse de bola e até conseguiu avanço ao campo adversário, mas um sack de Matt Milano sobre Mahomes tirou o ataque da zona de field goal e forçou o punt.

Partindo da própria linha de 20 jardas, os Bills tiveram campanha marcadas por quartas decidas. A primeira com corrida de Josh Allen na metade do campo para seguir atacando. A segunda na linha do gol, com passe do QB para James Cook se esticar e pontuar para os visitantes. Novamente, a equipe arriscou a conversão de dois pontos, sem êxito. Desta forma, o placar ficou em 22 a 21.

Mais uma vez, o ataque dos Chiefs não produziu e saiu de campo sem pontos, agora com apenas três jogadas e punt. Por sua vez, já no início do último quarto, Buffalo tentou repetir a dose de sua campanha anterior e arriscar nas quartas descidas. Na primeira tentativa, sucesso com Josh Allen. Na segunda, já na linha de 40 jardas do ataque, a defesa levou a melhor contra o sneak do quarterback e conseguiu recuperar a posse.

A jogada defensiva mudou a maré para Kansas City. Patrick Mahomes conduziu a campanha que terminou com touchdown terreste do próprio QB, seguindo bloqueio de Travis Kelce. Por outro lado, os Bills não se abalaram com o turnover. Após passe de Allen para Hollins para ganho de 32 jardas, o ataque teve primeira para o gol na linha de 4 do ataque. Mais uma vez na quarta decida, o camisa 17 encontrou Curtis Samuel para anotar seis pontos e empatar o jogo em 29 a 29, após o XP.

Os Chiefs, então, receberam a bola e avançaram até a linha de 10 do campo adversário, mas sack de Jodan Phillips na primeira decida atrapalhou os planos dos donos da casa, que tiveram de se contentar com o field goal curto.

O chute, no entanto, acabou sendo decisivo. Na campanha seguinte, o ataque de Buffalo avançou até o meio do campo, e ficou em quarta decida para cinco jardas. Josh Allen não foi páreo para a pressão da blitz de Kansas City, que forçou o passe incompleto. Assim, com apenas 1:45 no relógio, os atuais campeões conseguiram dois first downs para conquistar novamente o título da AFC e se classificar ao Super Bowl LIX.

✅ O que vem por aí?

O Kansas City Chiefs está no Super Bowl LIX, no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Louisiana, no dia 9 de fevereiro. Campeã da AFC, equipe do Missouri enfrenta o Philadelphia Eagles, que venceu o Washington Commanders também neste domingo (26), na decisão da NFC. O jogo reedita a final de dois anos atrás, vecida pelos Chiefs.

