Globo anuncia novos reforços para cobertura da NFL; veja

A Globo anunciou a contratação de três nomes para as transmissões da NFL, principal liga de futebol americano: Marcelo Ferrantini, Paulo Mancha e Pedro Pinto. Na última sexta-feira (29), a emissora já havia apresentado o comentarista Anthony Curti para participar das transmissões no Sportv e na GE TV.

Com mais de uma década produzindo, narrando e comentando sobre a modalidade na televisão, Marcelo Ferrantini será a principal voz dos jogos da NFL na GE TV. Segundo ele, é um motivo de muito orgulho estar envolvido neste novo projeto.

- Estar envolvido neste projeto, reescrevendo a história deste esporte, é motivo de um orgulho gigantesco. Tenho certeza de que muita gente vai se surpreender e de que a NFL na Globo será um marco para o futebol americano no Brasil - disse.

Com passagens por ESPN e BandSports, Paulo Mancha é comentarista de futebol americano desde 2006. O paulista já cobriu in loco cinco Super Bowls, além de escrever dois livros sobre a modalidade. Para ele, o convite para ser comentarista do canal foi uma surpresa.

- Ser convidado para comentar jogos da NFL em plataformas da Globo foi uma surpresa, já que eu estava fora do país, mas também uma honra e algo irrecusável. Vai ser muito bacana ver o futebol americano atingir um novo patamar de divulgação e será fantástico poder participar de tudo isso - comentou Paulo Mancha.

Ex-quarterback e técnico de equipes brasileiras, o carioca Pedro Pinto se apaixonou pela modalidade quando foi morar nos Estados Unidos. Ele atua como comentarista de futebol americano desde 2012 e também participou de cinco Super Bowls.

Jogo da NFL no Brasil (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

Globo anuncia acordo para transmissão da NFL

📝 Texto: Guilherme Lesnok e Maurício Luz

O Grupo Globo e a National Football League (NFL) anunciaram, na manhã desta terça-feira (26), um acordo para a transmissão da liga. Segundo a emissora, o vínculo prevê a exibição exclusiva de jogos entre agosto e fevereiro.

A temporada da NFL contará com pré-temporada, jogos regulares e playoffs, incluindo o Super Bowl LX em fevereiro de 2026. Entre os destaques estão a abertura em setembro, o duelo em São Paulo entre Chargers e Chiefs, clássicos do Dia de Ação de Graças e partidas em horários de destaque. O Sportv exibirá alguns jogos ao vivo, e a cobertura da liga também estará nas plataformas digitais da Globo.

Transmissões continuam na ESPN

Conforme apurou o Lance!, a ESPN exibirá duas partidas aos domingos à tarde e os jogos do Monday Night Football com exclusividade. Nos playoffs, o canal terá um pacote amplo, com partidas exclusivas em todas as fases. Os jogos exibidos na TV estarão disponíveis no Disney+, e as transmissões do Super Bowl serão alternadas ano a ano entre ESPN e Globo.