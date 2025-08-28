São Paulo atrai turistas para jogo da NFL, e brasileiros ajudam estrangeiros na web

Faltando uma semana para a segunda edição do NFL São Paulo Game, que colocará frente a frente Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, cresce a expectativa entre torcedores ansiosos para assistir ao duelo entre os astros Patrick Mahomes e Justin Herbert. No ano passado, o evento foi responsável por movimentar 61,9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 330 milhões) na capital paulista. Para este ano, a expectativa da São Paulo Turismo (SPTuris) é de uma arrecadação ainda maior, especialmente motivada pelos visitantes de outros países.

continua após a publicidade

➡️ NFL: Chargers e Chiefs treinam em São Paulo antes do duelo; veja programação

— A expectativa para a partida deste ano é manter esses valores ou até superar, e que seja novamente um sucesso como foi a primeira edição. O evento traz muita projeção para a cidade de São Paulo e o Brasil representa um mercado com potencial enorme para crescer no futebol americano — disse o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

Ainda segundo o órgão, 11,5% do público registrado na partida de 2024 era de fora do Brasil, número este que deve subir para até 15% ou mais. E muitos desses futuros hóspedes estão recorrendo a comunidades online para trocar dicas sobre como se locomover pela cidade, segurança, gastronomia local e mais.

continua após a publicidade

No Reddit, grupos como r/NFL, r/saopaulo e subs específicas de times como r/Chargers e r/GreenBayPackers se tornaram centros de discussões entre fãs, que pedem recomendações de viagem, trocam dicas locais e até procuram ingressos extras para o jogo, marcado para 5 de setembro. Com mais de 110 milhões de usuários ativos diariamente em todo o mundo e mais de 100.000 comunidades ativas, a plataforma é uma das maiores fontes de informação da internet.

Alguns dos tópicos mais populares incluem como planejar a viagem para São Paulo, onde se hospedar, como se deslocar e o que fazer na cidade — mostrando que, para muitos, o jogo é apenas o ponto central de uma experiência de viagem mais ampla. Os fãs também buscam dicas culturais, sugestões de restaurantes e até conselhos sobre como combinar a visita a São Paulo com alguns dias no Rio de Janeiro, demonstrando forte desejo de aproveitar ao máximo a viagem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um usuário, que esteve no jogo do ano passado, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers compartilhou sua experiência positiva na capital paulista para tranquilizar quem estava preocupado com a logística local.

— Não houve nenhum caso de problema, roubo, assalto etc. entre a multidão entrando no estádio ou esperando na fila para comprar comida. Houve alguns casos em que caras na fila se organizaram para expulsar espertinhos que tentavam furar, o que foi ótimo.

Um torcedor brasileiro, de fora de São Paulo, e que também esteve no jogo de 2024, na Neo Química Arena, em Itaquera, deu suas próprias dicas locais.

— Sou de Brasília (não de São Paulo). São Paulo é enorme, há vários lugares para visitar, mas depende do que você gosta de fazer. No ano passado, venderam cerveja, pizza, cachorro-quente no estádio (tenho certeza que tinha mais coisas que estou esquecendo). Fui ao estádio de metrô, mais barato e rápido (considerando o trânsito), 4,40 reais (menos de um dólar). Normalmente o metrô fecha à meia-noite, mas no dia do jogo funcionou até mais tarde. Me chama se precisar de algo, estou planejando ir este ano também.

Esse comportamento mostra como grandes eventos esportivos podem despertar interesse por explorar a cultura e impulsionar a demanda orgânica por turismo. As conversas refletem um público crescente que busca informações e conteúdo sobre o local que irão visitar, especialmente quando compartilhado de pessoa para pessoa.

No ambiente de negócios, a troca entre os fãs do esporte da bola oval proporciona para marcas de lifestyle e parceiros do setor de turismo, uma oportunidade de oferecer serviços, dicas urbanas e narrativas que apresentem São Paulo não apenas como cidade-sede da NFL, mas como um destino vibrante esperando para ser explorado.

➡️ NFL considera TV aberta no Brasil como ‘fundamental’, mas vê alternativas