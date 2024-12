NextGen 2024: confira os resultados da segunda rodada

Torneio que reúne os oito melhores sub-20 do mundo, o NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, conheceu, nesta quinta-feira (19), o primeiro semifinalista. Embalado pela vitória sobre o compatriota Nishesh Basavareddy na estreia, o americano Alex Michelsen (41º do mundo) ganhou o duelo de líderes do Grupo Vermelho. O triunfo sobre o francês Luca Van Assche (128º) foi por 1/4, 4/2, 4/3 (8/6) e 4/3 (7/5) . Eliminado na fase de grupos do ano passado, com três derrotas, inclusive para Van Assche, o tenista dos EUA foi o primeiro a garantir vaga às semifinais de sábado.

— Se você me dissesse, 12 meses atrás, que eu estaria nas semifinais, eu seria um homem muito feliz — celebrou Michelsen.

Fils se recupera

Derrotado pelo brasileiro João Fonseca na estreia e principal favorito ao título, o francês Arthur Fils conquistou a primeira vitória. Diante do tcheco Jakub Mensik, o atual vice-campeão do torneio venceu por 4/2, 4/3 (7/4) e 4/2. Foi a primeira partida do torneio que terminou em 3 sets a 0 até agora.

Na partida de abertura desta quinta-feira, o americano Nishesh Basavareddy (138º) se reabilitou da derrota para Michelsen na véspera. E superou o chinês Shang Juncheng, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 3/4(4/7), 4/2, 4/2, 4/1. O americano de 19 anos, que se profissionalizou neste mês, saboreou a primeira vitória em um ATP Tour:

Alex Michelsen em Jidá, na Arábia Saudita (Foto: Peter Staples/ATP Tour)

— Não esperava estar aqui neste ano, foram muitos bons resultados e bastante trabalho. Estou super feliz, só queria estar um pouco mais positivo hoje e acho que consegui — celebrou Basavareddy, que se tornou o segundo do país a chegar às semifinais do NextGen. O primeiro foi Brandon Nakashima, semifinalista em 2021 e campeão no ano seguinte.

Final do NextGen

Os dois melhores de cada chave avançarão às semifinais no próximo sábado (21). A primeira semi começa às 13h (de Brasília) e a segunda, às 15h. A decisão acontecerá domingo (22), às 14h (de Brasília).