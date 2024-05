Newgarden vira primeiro piloto a vencer Indy 500 consecutivas desde Castroneves

Newgarden venceu as 500 milhas de 2024 (Foto: James Gilbert/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/05/2024 - 13:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Josef Newgarden quebrou uma escrita importante após o triunfo no último domingo (26), nas 500 Milhas de Indianápolis. O americano da Penske se tornou o primeiro piloto a vencer duas edições consecutivas da principal corrida do esporte a motor americano desde o brasileiro Helio Castroneves, que levou as edições de 2001 e 2002.

O clube de vitórias consecutivas na Indy 500 é bastante seleto. O primeiro a alcançar foi Wilbur Shaw, em 1939 e 1940. Anos depois, Mauri Rose também conseguiu o feito, vencendo em 1947 e 1948. Bill Vukovich se juntou ao grupo após vencer em 1953 e 1954, enquanto Al Unser Sr. foi o antecessor de Castroneves, com as vitórias em 1970 e 1971.

Desde que Helio venceu, apenas um piloto passou perto de faturar o Borg-Warner em anos consecutivos: Marcus Ericsson. O sueco, vencedor de 2022, foi segundo colocado justamente em 2023, o ano em que Newgarden venceu pela primeira vez.

Hélio Castroneves venceu as 500 milhas de Indianápolis quatro vezes (Foto: Arquivo Pessoal)

As vitórias seguidas de Newgarden também representam a primeira vez desde 1992 em que os Estados Unidos sai com triunfos em sequência de Indianápolis. Na ocasião, Al Unser Jr. faturou a Indy 500 pela primeira vez, enquanto Rick Mears venceu no ano anterior.

A Indy retorna já na próxima semana com o GP de Detroit, que acontece no próximo dia 2, em circuito de rua montado no centro da principal cidade do Michigan.