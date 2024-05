Leclerc revela dificuldade para enxergar nas últimas voltas em Mônaco; entenda

Charles Leclerc já havia conquistado a Pole Position no sábado (Foto: Andrej Isakovic / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 27/05/2024 - 17:36 • São Paulo (SP)

Charles Leclerc finalmente deixou o azar para trás e venceu pela primeira vez o GP de Mônaco. Apesar de não ter sofrido com problemas mecânicos ou com a estratégia da Ferrari ao longo da corrida, o monegasco afirmou que foi difícil terminar a prova no principado, uma vez que estava emocionado dentro do carro e as lágrimas atrapalharam sua visão quando faltavam cerca de três voltas para o fim.

Desde que fez sua estreia na Fórmula 2 em 2017, Leclerc carregava uma espécie de maldição nas corridas em Mônaco. Naquele ano, o monegasco sequer conseguiu completar uma das provas da rodada dupla realizada no principado. Em 2018, já na Fórmula 1, voltou a abandonar a etapa. O mesmo se repetiu em 2019.

Em 2021, apesar de ter feito a pole, teve problemas com a SF21 e sequer alinhou o carro no grid. Leclerc repetiu a posição de honra em 2022, mas uma trapalhada da Ferrari nos boxes o fez terminar o GP de Mônaco daquele ano apenas em quarto. Na edição seguinte, sem muita competitividade, cruzou a linha de chegada em sexto lugar.

Por ser natural de Mônaco, Leclerc sempre teve o sonho de vencer a corrida no principado. E a redenção veio em 2024. No entanto, apesar de ter liderado de ponta a ponta, o titular da Ferrari admitiu que enfrentou algumas dificuldades nas voltas finais. A adversidade, no entanto, não foi ter de segurar os ataques de Oscar Piastri ou contornar um problema de confiabilidade da SF-24, mas sim ter de lidar com a emoção de vencer em casa.

- É uma sensação incrível. Sempre soube que vencer aqui seria diferente, mas não esperava que fosse tanto. A duas ou três voltas do fim, saí do túnel e percebi que estava com dificuldades para enxergar pois estava começando a chorar. Mas então pensei ‘Charles, você não pode fazer isso agora, ainda restam três voltas para terminar a corrida.’ Então me recompus e pude cruzar a linha de chegada em primeiro. Estou muito feliz - apontou Charles.

- Essa é a corrida que sonho em vencer desde criança. Foi por causa dela que me apaixonei pelas corridas. O fato de minha mãe estar lá embaixo no pódio com meus irmão e minha namorada também torna tudo mais especial. Em outras corridas, meu foco está todo na pilotagem, mas hoje realmente me esforcei para realmente extrair isso - finalizou Leclerc.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.