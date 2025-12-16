Patins e skate vão ganhar espaço na marquise do Parque do Ibirapuera

Uma boa notícia para os paulistanos adeptos do skate, patins e bicicleta. A Prefeitura de São Paulo, que, inicialmente, avaliava a proibição dessas atividades no Parque do Ibirapuera, separou 3.600 m² da estrutura de 27 mil m² para elas. A informação é do Estado de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Douglas desabafa após derrota do Cruzeiro: Jogo horroroso

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial



A expectativa é de que a Marquise seja reaberta em 25 de janeiro, quando o Ibirapuera vai completar 72 anos. O espaço, projetado por Oscar Niemeyer, está interditado desde fevereiro de 2019. Isso porque, na época, após infiltrações, trincas e corrosões, havia o risco de desabamento.



A Prefeitura apresentou, na segunda-feira (15), uma nova proposta de regulamentação do uso do espaço ao conselho gestor do Ibirapuera. Está nos planos ter treinos de skate, patins e BMX flatland numa área de 3.600 m² próximos da Oca e do Museu de Arte Moderna. Também será construída uma zona infantil, de 700 m², no meio da marquise. Não será permitido o uso de bicicletas por adultos, sem ser para treino de BMX flatland

continua após a publicidade

População aprova o Ibirapuera

Em pesquisa realizada pelo Datafolha, o Ibirapuera recebeu uma nota média de 9,1. E 50% dos entrevistados deram nota 10 ao Parque.



Para 72% dos frequentadores, o Ibirapuera melhorou nos últimos cinco anos.