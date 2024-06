NBA: veja a lista de candidatos a vaga de técnico dos Lakers após recusa de Dan Hurley

Quem será o treinador de LeBron James e Anthony Davis na próxima temporada (Foto: Ezra Shaw / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/06/2024 - 16:07 • Rio de Janeiro • Atualizada em 14/06/2024 - 17:55

O Los Angeles Lakers segue a busca por um técnico após Dan Hurley recusar uma oferta para assumir o cargo. Dessa forma, a franquia deve se voltar para outros nomes que anteriormente faziam parte da lista de possíveis alvos.

JJ Redick, analista da "ESPN", James Borrego, assistente do New Orleans Pelicans, e Sam Cassell, auxiliar do Boston Celtics, possuem os perfis ideais de acordo com a equipe e são os favoritos para o lugar. Segundo o site "LakersNation", Redick é o principal dessa lista e deve se reunir com a diretoria neste fim de semana.

Por outro lado, Borrego e Cassell também já estiveram reunidos com a alta cúpula dos angelinos, mas há ofertas de outras equipes na mesa.

Caso os negócios com JJ Redick avance, certamente Borrego e Cassell seriam dois excelentes membros para a comissão técnica. Apesar disso, Dan Woike, do L.A. Times, aponta que os dois não querem cargos secundários.

- Embora a equipe tenha mantido Borrego em alta consideração e independentemente de sua posição na busca por Cleveland, os insiders da liga acreditam que ele não está interessado em uma posição secundária na equipe dos Lakers. Sam Cassell, outro treinador com quem os Lakers falaram neste processo, também provavelmente não estará disponível, pois acredita-se que ele está na fila para uma promoção no banco dos Celtics, com Charles Lee saindo para treinar em Charlotte - afirmou o insider.

Por fim, o Lakers deve tomar uma decisão sobre o novo técnico até próxima semana. A ideia é ter esse profissional antes do draft da NBA, que acontece nos dias 26 e 27 de junho.