Quem vale mais? Veja os salários das equipes finalistas da NBA

Qual elenco vale mais e quais são os salários entre os finalistas da NBA 2024/25, Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers? O Lance! detalha abaixo os maiores salários, além de análise das finanças de cada uma das franquias de maior sucesso nessa temporada.

Salários do Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder (OKC) foi a primeira equipe a garantir vaga na decisão da NBA, e seu elenco apresenta os maiores salários entre os finalistas. O jogador mais bem pago é o MVP da temporada, Shai Gilgeous-Alexander, cujo salário anual gira em torno de US$ 35.859.950 (cerca de R$ 203.626.686,00 na cotação atual).

Na sequência, o segundo maior salário do time pertence a Isaiah Hartenstein, com US$ 30.000.000 (aproximadamente R$ 170.400.000 na cotação atual), seguido por Luguentz Dort, que fecha o top-3 recebendo US$ 16.500.000 (R$ 93.720.000). Esses valores foram divulgados pela ESPN.

No outro extremo da folha salarial, o jogador com o salário mais baixo da equipe é Branden Carlson, que recebe US$ 990.895 (R$ 5.629.894,60) mensais. Os valores salariais dos jogadores: Alex Ducas e Adam Flagler não foram disponibilizados.

Ao todo, a franquia desembolsa aproximadamente US$ 162.226.000 (cerca de R$ 921.464.480 na cotação atual) em salários de jogadores, sem incluir os atletas cujos valores não foram publicados. Entretanto, o valor da organização como um todo — que abrange a marca, ativos e outros componentes — vai para US$ 2,08 bilhões (quase R$12 bilhões), conforme relatórios de 2024 do Oklahoma City Thunder.

Salários do Indiana Pacers

O Indiana Pacers precisou de um caminho mais longo para chegar na final, mas tem o elenco mais valioso, com cerca de US$ 169.846.170 (cerca de R$ 965.044.825,60) em salários, superando o adversário.

Entre os jogadores mais bem pagos, o ala Tyrese Haliburton lidera o Pacers com um salário anual de aproximadamente US$ 42.176.000 (R$ 239.593.280), mesmo valor do companheiro, Pascal Siakam. Completando o top-3, Myles Turner recebe US$ 19.928.500 (R$ 113.109.980).

Vale ressaltar que os valores salariais de Thomas Bryant, Enrique Freeman e Quenton Jackson não foram divulgados. Assim, o custo total do elenco do Pacers pode ser ainda maior do que o publicado.

Indiana Pacers é campeão da conferência Leste e enfrenta o Thunder na final da NBA (Foto: Ron Hoskins / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

NBA deve sofrer mudanças no teto salarial a partir de 2025/26

Segundo apurações da imprensa norte-americana, a NBA projeta novos valores para que as 30 franquias estejam aptas a participarem da competição. Em suma, haverá um aumento de 10% em relação à atual temporada em termos de teto salarial para os jogadores.

Desta forma, o teto salarial seria redefinido em US$ 154,6 milhões (mais de R$ 882 milhões na cotação atual), o que corresponderia a um aumento considerável. Em contrapartida, imposto de luxo e outras taxas também serão atualizados.

O imposto de luxo, que é uma multa aplicada quando as franquias ultrapassam o teto salarial, foi atualizado para US$ 187,9 milhões (mais de R$ 1 bilhão). Já o "apron", basicamente o limite salarial que restringe quanto as equipes podem gastar com jogadores, será de US$ 187,9 milhões no primeiro e US$ 207,8 milhões (mais de R$ 1,1 bilhão) no segundo.

Quando os finalistas da NBA se enfrentam?

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers começam nesta quinta-feira a decidir o título da NBA. As equipes se disputarão em até sete jogos. Se necessário, a disputa pode se estender até o dia 22 de junho. A grande decisão será transmissão da Band (TV aberta), ESPN (TV Fechada), Disney+, Prime Video e NBA League Pass (Streaming).