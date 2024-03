NBA: Joel Embiid dá indícios de que retorno às quadras está próximo

Retorno de Embiid é esperança dos 76ers para os playoffs (Foto: JESSE D. GARRABRANT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/03/2024 - 11:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Os fãs do Philadelphia 76ers estão em contagem regressiva para o retorno de um dos jogadores mais valiosos da NBA, Joel Embiid. Afastado das quadras há quase dois meses após uma procedimento no menisco esquerdo, Embiid mostra sinais de progresso significativos, aumentando as expectativas sobre sua volta.

Na última quinta-feira (28), durante o treino do 76ers, Embiid participou de atividades com bola contra outros jogadores, um grande passo rumo ao seu retorno. O técnico Nick Nurse confirmou que o jogador acompanhará a equipe em sua próxima viagem, com o objetivo de realizar treinamentos específicos, embora ainda não haja um prazo definido para seu retorno às partidas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

RETORNO ANTES DOS PLAYOFFS?

Apesar da ausência de uma data precisa para o retorno de Embiid, as palavras do técnico Nick Nurse sinalizam otimismo. Nurse mencionou recentemente que há uma boa chance de que Embiid retorne antes do início dos playoffs, um cenário esperançoso para a equipe, dado o desempenho excepcional de Embiid antes da lesão, com médias de 35.3 pontos e 11.3 rebotes por jogo.

Durante a ausência de Embiid, os 76ers também enfrentaram os desfalques de De’Anthony Melton e Robert Covington, ambos ausentes no último treino. A equipe tem a esperança de recuperar esses jogadores chave antes dos playoffs. Nos últimos 27 jogos sem Embiid, a equipe teve um desempenho variado, evidenciando a importância do jogador para as ambições da equipe na temporada.

➡️ Philadelphia 76ers surge como possível destino de craque da NBA

DESAFIOS IMEDIATOS PARA OS 76ERS

Com um registro atual de 39 vitórias e 34 derrotas, os 76ers ocupam a oitava posição na Conferência Leste. Os próximos jogos contra o Cleveland Cavaliers e o Toronto Raptors representam oportunidades importantes para a equipe buscar vitórias e melhorar sua colocação, mesmo antes do retorno de Embiid. A performance da equipe nesses jogos será crucial para manter o ímpeto positivo rumo aos playoffs.

A esperança de ver Joel Embiid novamente em ação é um incentivo adicional para os 76ers e seus torcedores. Sua recuperação e volta às quadras não apenas fortalecerão o time, mas também trarão de volta um dos jogadores mais emocionantes de assistir na NBA.