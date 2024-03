Philadelphia 76ers surge como possível destino de craque da NBA

Quarteto estrelado do L.A. Clippers pode ser desfeito na próxima temporada (Foto: ANDREW D. BERNSTEIN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/03/2024 - 09:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Philadelphia 76ers pode fazer um grande investimento para a próxima temporada. Trata-se de Paul George, que atualmente defende o Los Angeles Clippers, mas ainda não assinou uma extensão com a franquia. Dessa forma, o astro pode se tornar um agente livre em breve. A informação é de Andy Bailey, do “Bleacher Report”.

- Philadelphia pode facilmente contratar um veterano ao máximo e ainda ter muita flexibilidade para corresponder a qualquer oferta que Tyrese Maxey assinar. E um trio de Embiid, Maxey e George estaria instantaneamente entre os melhores do Oriente - escreveu o jornalista no último dia 20.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Insider também explica como George pode encaixar no elenco do 76ers, que atualmente tem Embiid e Maxey como principais nomes.

- Embiid e Maxey já têm um dos melhores jogos de dois homens da liga, e George tem sido um dos melhores e mais prolíficos espaçadores de chão do jogo por anos. Claro, ele também pode cortar, mas ao lado de Maxey e Embiid, ele teria três abertos o suficiente para sobreviver com pouco mais do que isso - disse Bailey.

➡️ Reta final! Quem seriam os classificados para os playoffs da NBA?

Paul George está no terceiro ano de contrato com o Clippers, no valor de US$ 176 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na atual cotação). Ele possui opção de jogador no valor de US$ 48,8 milhões com a franquia.

O ala de 33 anos vive uma boa temporada até aqui e acumula médias de 22.5 pontos, 5.3 rebotes e 3.6 assistências. George participou de 64 partidas e converteu 46.8% dos arremessos e 40,5% dos arremessos de três.