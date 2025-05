NBA entrega placa e confirma novo recorde mundial de Stephen Curry

Eliminado nas semifinais da Conferência Oeste junto ao Golden State Warriors, Stephen Curry terá que recalcular a rota se quiser mais um título da NBA. Embora o final não esperado, o camisa 30 teve um momento de destaque na atual temporada. Em março deste ano, o armador de 31 anos se tornou o primeiro jogador a atingir quatro mil cestas de três pontos na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a vitória do Warriors em cima do Kings por 130 a 104, Stephen garantiu o recorde diante de uma multidão em casa. Por sua vez, o Warriors homenageou o marco histórico exibindo um vídeo que incluía jogadores atuais e antigos da equipe.

-Fazer isso na frente dos meus fãs em casa – foi um jogo estranho, não tive muitas tentativas, mas finalmente consegui no terceiro (quarto), senti a energia. Foi especial. Abençoado por continuar fazendo isso. 2.974 pareceu uma eternidade atrás. Estar aqui com esse novo marco é muito legal… Vou ficar no presente agora - disse o astro.

continua após a publicidade

Ainda que confie em Stephen de olhos fechados, Steve Kerr se mostrou surpreso com a desenvoltura do armador.

-Ele era obviamente um ótimo arremessador de três pontos, mas algo assim requer uma longevidade incrível e aqui estamos uma década depois - disse o treinador do Warriors.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, lidera a lista de venda de camisas na NBA (Foto: Reprodução/X/@warriors)

Dinastia de Stephen Curry

Depois de se destacar na universidade de Davidson Wildcats, Wardell Stephen Curry II foi draftado pelo Golden State Warriors na temporada 2009/10. Mostrando sua identificação com a franquia de São Francisco, o armador jamais defendeu outra equipe na NBA. Projetado ao rol de melhores jogadores da história, o camisa 30 detém façanhas impressionantes na carreira. Confira:

continua após a publicidade