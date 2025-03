Após uma temporada marcada por uma severa punição de 25 jogos, Ja Morant vem se mantendo fora das polêmicas na NBA, o que mudou na última sexta-feira (28). Durante a derrota do Memphis Grizzlies, por 114 a 113 para o New York Knicks, o armador jogou uma bola em direção às arquibancadas do FedEx Forum. Pela atitude, o astro recebeu uma multa no valor de US$ 25 mil (R$ 144 mil) por parte da liga norte-americana.

continua após a publicidade

➡️ Efeito Luka Doncic: Dallas sofre com cinco lesões, e Lakers engata sequência de vitórias

A equipe da casa estava à frente no placar até o terceiro quarto, quando viu o Knicks reduzir o prejuízo. Na ocasião, Ja Morant ainda teve a chance de aumentar a vantagem, mas recebeu um toco de Mikal Bridges. Visualmente irritado, o craque do Grizzlies arremessou a bola para o outro lado da quadra, que acabou indo na direção dos torcedores.

Com isso, a arbitragem marcou uma falta técnica e Anunoby converteu o lance livre. Essa é a terceira multa que Ja Morant recebe em quadra. Em novembro de 2022, frente ao Minnesota Timberwolves, o jogador recebeu uma punição de US$ 2 mil (R$ 11,5 mil) por ser expulso e mais US$ 35 mil (R$ 201,8 mil) por confrontar funcionários e não deixar a quadra em tempo hábil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como está Ja Morant e o Memphis Grizzlies na NBA?

Ainda assim, no duelo da última sexta, o jogador terminou com 25 pontos e sete assistências. Na atual temporada de 2024/25 da NBA, Ja acumula médias de 20,9 pontos, 4,1 rebotes e 7,4 assistências, além de 1,2 roubos de bola por noite.

O armador ficou de fora dos dois duelos sequentes do Memphis Grizzlies em decorrência de dores no ombro. Com o desfalque, a franquia perdeu para San Antonio Spurs e Atlanta Hawks, e acumula três derrotas consecutivas.

continua após a publicidade

Apesar dos últimos resultados negativos, o Grizzlies está na quarta posição na Conferência Oeste da NBA. Ao todo, o time está com 38 vitórias e 23 derrotas na atual campanha.