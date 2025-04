A atleta Natalia Guitler se consagrou hepta campeã mundial de futevôlei no último final de semana de março, em Israel. Com a sua dupla Vanessa Tabarez, as profissionais confirmaram o favoritismo e ganharam a grande final contra os Estados Unidos. Juntas, as representantes do Brasil já alcançaram seis vezes o lugar mais alto do pódio mundial.

Em entrevista exclusiva para o Lance!, Natalia conta mais sobre a sua trajetória e os próximos passos no esporte.

Natalia Guitler conquista o hepta campeonato mundial de futevôlei em Israel (Foto: Divulgação Assessoria)

Como foi ganhar mais um título ao lado da Vanessa?

- Foi muito importante ganhar mais um título mundial ao lado da Vanessa, já temos seis juntas. Os desafios são muitos quando se pratica um esporte em dupla e nós temos conseguido nos reinventar dentro das quadras e fortalecer cada vez mais a nossa parceria. Somos muito comprometidas com os nossos objetivos, demos o nosso melhor e, vencer em Israel novamente, é ainda mais especial - afirmou a atleta.

Como se sente em ser inspiração para as meninas das novas gerações no esporte e o que representa essa responsabilidade para você?

- Eu me sinto extremamente honrada de ocupar esse papel de inspiração para as meninas das novas gerações. Sempre sonhei em quebrar barreiras e mostrar que o esporte é para todos, independentemente de gênero, e que todas nós podemos alcançar nossos objetivos com muita dedicação. Essa responsabilidade é algo que levo muito a sério e sinto que minha missão vai além da competição, é também sobre abrir portas e criar um legado de inclusão e empoderamento - comentou Natalia.

Como lidou os desafios ao longo da sua carreira em um esporte majoritariamente masculino?

- Só de sermos mulheres, os desafios já são enormes. Mas eu sempre lidei bem por ter sido criada ao lado de três irmãos mais velhos, o que fez com que eu entendesse melhor essa realidade. Mesmo assim, precisei superar muitas adversidades e aprender a contornar os preconceitos ao longo da minha carreira. Eu diria para as meninas que querem seguir no futevôlei, que para mim o “segredo” foi me reinventar, quantas vezes fossem necessárias, ter coragem para não desistir e personalidade pra encontrar meu caminho próprio - disse.

Quais são os seus cuidados para conseguir atuar em alta performance?

- Procuro me alimentar bem, incluo suplementações com orientações médicas e, claro, sempre tive muita disciplina nos meus treinamentos. Além disso, trabalho com uma equipe técnica multidisciplinar, que me apoia fisicamente e mentalmente. Cada um desses profissionais tem um papel crucial no meu cotidiano, desenvolvimento e conquistas - comentou Natalia.

Agora que se tornou hepta campeã mundial, já existe algum outro grande sonho?

- Estou muito feliz em me tornar hepta campeã mundial, mas a minha jornada não para por aqui. Até porque eu acredito que o esporte é uma busca constante pela evolução. Pretendo continuar competindo em alto nível e investir ainda mais no CT e no Instituto Natalia Guitler. Além disso, tenho o sonho de iniciar um projeto de palestras para fomentar o esporte, um lugar seguro para dialogar com mulheres, entender suas dores e trocar experiências. Tenho certeza de que teremos um caminho longo pela frente, e vou atrás dele! - finalizou Natalia.