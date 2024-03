Namorado de Sabalenka, Konstantin Koltsov morre aos 42 anos

Sabalenka em registro com o namorado (Foto: Reprodulão Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 08:54 • Miami (EUA)

Konstantin Koltsov, famoso ex-jogador de hóquei no gelo e namorado da famosa tenista Aryna Sabalenka, morreu nesta segunda-feira (18), aos 42 anos de idade, de acordo com informações da ESPN do Reino Unido.

Koltsov era um ex-jogador de hóquei da seleção bielorrussa e auxiliar técnico do time russo Solavat Yulaev. Na sua carreira, ele esteve em duas Olimpíadas de inverno e em nove mundiais.

Informações do smartpress.by dão conta que a causa da morte foi uma trombose que atingiu um órgão vital. A tenista Aryna Sabalenka tem no calendário a disputa do WTA 1000 de Miami, onde terá estreia na quinta ou na sexta-feira. Contudo, seus planos na competição podem ser suspenso por conta desse ocorrido.

Konstantin Koltsov jogou pelos times do Juventude, Dynamo Minsk, Severstal, Ak Bars, Spartak e outros clubes russos. Ele jogou 144 partidas pelo clube "Pittsburgh Penguins" da National Hockey League, a NHL, entre 2002 e 2006.

Pela seleção bielorrussa disputou 123 partida e contribuiu com 55 pontos (34 gols e 21 assistências). Desde 2017 era treinador e, mais recentemente, foi assistente do Salavat Yulaev. Na semana passada, veio a informação de que ele seria treinador da equipe do Dynamo Minsk.

