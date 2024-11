Sinner vence ATP Finals e atinge marca inédita no século

Número 1 do mundo do tênis, Jannik Sinner bateu o norte-americano Taylor Fritz, neste domingo (17), por 2 sets a 0 (duplo 6/4), e se tornou campeão invicto do ATP Finals, seu oitavo troféu no ano. O italiano venceu todos os sets que disputou durante o torneio, assim, atingindo a marca vista pela última vez em 1986, com o tcheco Ivan Lendl.

Com o feito alcançado, o tenista italiano se isola na liderança do ranking mundial do tênis, posição mantida desde a primeira semana de junho, quando ultrapassou Djokovic.

Sinner, no torneio em Turim, na Itália, garantiu a vitória em todos os dez sets disputados, vencendo com facilidade os cinco jogos. Além disso, se tornou o primeiro italiano a faturar o título de campeão de um ATP Finals.

No torneio, que junta os melhores do mundo do tênis, nem o famoso Big-3 do esporte atingiu esta marca de Sinner. O suíço Roger Federer conquistou seis vezes o campeonato - 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011 -, enquanto o sérvio Novak Djokovic tem o maior número de títulos, sete - 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 e 2023. No entanto, nenhum dos dois venceu todos os sets da campanha. Rafael Nadal, aposentado recentemente, nunca foi campeão do ATP Finals.

Com sua 70ª vitória na temporada, Jannik Sinner consolidou sua liderança no Tour e ingressou em uma elite do tênis. Ele se juntou a Federer e Djokovic como os únicos jogadores a conquistar Australian Open, US Open e ATP Finals no mesmo ano.

Aos 23 anos, Sinner também marcou história como o primeiro jogador nascido na década de 2000 a levantar o troféu da prestigiosa final da temporada. Este feito é ainda mais notável após sua derrota para Djokovic na disputa pelo título no ano anterior.

