Nadal anuncia que jogará em Barcelona em modo de despedida: ‘Sinto que é meu último ano’

Publicada em 15/04/2024 - 13:52 • Barcelona (Espanha)

O ex-número 1 do mundo, Rafael Nadal, concedeu uma entrevista coletiva após realizar um treino na manhã desta segunda-feira (15) e anunciou que disputará o ATP 500 de Barcelona, mas levantou que essa pode ser sua última participação no torneio.

Com estreia na competição programada para esta terça-feira (16), Nadal voltará às quadras de competição pela primeira vez desde janeiro, quando disputou o ATP de Brisbane, na Austrália.

- É um presente estar em Barcelona, vim para cá como de última hora, pois não sabia se jogaria, mas amanhã estarei em quadra - declarou Nadal.

- Vejo este como meu último ano, pois tenho esse sentimento agora. Então, quero aproveitar e curtir ao máximo - completou a lenda do tênis.

O espanhol compartilhou como foi o sentimento de não estar pronto para disputar em Monte Carlo, mas deu recado esperançoso sobre jogar em seu país natal.

-Não estar apto a joga Monte Carlo na semana passada doeu, mas as coisas melhoraram e me sinto pronto para jogar amanhã, sigo com esta esperança. As minhas sensações nos treinos foram melhores do que as que tive em Mallorca. As minhas sensações corporais também foram melhores e estou pronto para competir. Vamos ver o que acontece, eu não pude treinar muito meu saque, tentei assumir as cargas de maneira progressiva, há uma incerteza, mas é o que é - declarou Nadal.

O espanhol também foi questionado sobre porque não explicou qual lesão e problema vem tendo, e o quê o impediu de competir em Monte Carlo e demais torneios da temporada.

- Eu aceito as coisas como elas podem. Sabemos o que existe. Não precisamos esconder nada, mas por que falar mais do que o necessário? Não tive vontade de falar sobre o abdômen, comentei sobre isso na final em Sevilha porque meu meu tio falou disso. No meu comunicado eu falei que não tinha como jogar, mas eu não tinha vontade de falar onde estava o problema. Estou cansado de falar das minhas dificuldades, essas coisas acabam me afetando a nível mental. Eu sei que pode acontecer (de piorar), mas continuaremos até eu ter a sensação de que não vale a pena continuar fazendo as coisas que faço. Não estabeleço prazo final, mas a vida te mostra o caminho - concluiu Rafael