imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Piastri crava volta mais rápida do único treino livre do GP do Catar da Fórmula 1

Bortoleto termina em 16°

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 28/11/2025
11:57
Atualizado há 1 minutos
AFP
imagem cameraAFP
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro e único treino livre do GP do Catar da Fórmula 1 aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), no circuito de Lusail, e o resultado foi o esperado. Lando Norris terminou na segunda posição, atrás somente do companheiro Oscar Piastri, cravando volta rápida de 1min20s924. Fernando Alonso ficou com o terceiro lugar e Gabriel Bortoleto acabou em 16º.

O GP do Catar de F1 acontece desde 2021, sendo uma das provas mais novas da principal categoria do automobilismo mundial. O traçado de 5.419 km e 57 voltas tem como maior vencedor Max Verstappen (Red Bull), com duas vitórias. O recorde de volta mais rápida de Lando Norris, com os 1:22.384, foi quebrado nesta edição pelo companheiro.

A decisão do título da F1 2025 pode vir no Qatar. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen ainda têm chances matemáticas para a conquista. O britânico da McLaren tem 390 pontos, superando os demais, que empatam com 366. Somente Norris poderia sair do país com o título, já que a etapa tem 33 pontos em jogo.

GP do Catar da Fórmula 1 (Foto: AFP)
GP do Catar da Fórmula 1 (Foto: AFP)

Resultado do Treino Livre 1

  1. Oscar Piastri (McLaren) — 1:20.924
  2. Lando Norris (McLaren) — +0.058s
  3. Fernando Alonso (Aston Martin) — +0.386s
  4. Carlos Sainz (Williams) — +0.480s
  5. Isack Hadjar (Racing Bulls) — +0.579s
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) — +0.580s
  7. Alexander Albon (Williams) — +0.685s
  8. Charles Leclerc (Ferrari) — +0.744s
  9. Lance Stroll (Aston Martin) — +0.745s
  10. Kimi Antonelli (Mercedes) — +0.774s
  11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) — +0.859s
  12. Lewis Hamilton (Ferrari) — +0.870s
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) — +0.872s
  14. George Russell (Mercedes) — +0.900s
  15. Oliver Bearman (Haas F1 Team) — +1.002s
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) — +1.002s
  17. Esteban Ocon (Haas F1 Team) — +1.172s
  18. Pierre Gasly (Alpine) — +1.500s
  19. Liam Lawson (Racing Bulls) — +1.638s
  20. Franco Colapinto (Alpine) — +2.605s

Programação

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

