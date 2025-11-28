Piastri crava volta mais rápida do único treino livre do GP do Catar da Fórmula 1
Bortoleto termina em 16°
O primeiro e único treino livre do GP do Catar da Fórmula 1 aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), no circuito de Lusail, e o resultado foi o esperado. Lando Norris terminou na segunda posição, atrás somente do companheiro Oscar Piastri, cravando volta rápida de 1min20s924. Fernando Alonso ficou com o terceiro lugar e Gabriel Bortoleto acabou em 16º.
O GP do Catar de F1 acontece desde 2021, sendo uma das provas mais novas da principal categoria do automobilismo mundial. O traçado de 5.419 km e 57 voltas tem como maior vencedor Max Verstappen (Red Bull), com duas vitórias. O recorde de volta mais rápida de Lando Norris, com os 1:22.384, foi quebrado nesta edição pelo companheiro.
A decisão do título da F1 2025 pode vir no Qatar. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen ainda têm chances matemáticas para a conquista. O britânico da McLaren tem 390 pontos, superando os demais, que empatam com 366. Somente Norris poderia sair do país com o título, já que a etapa tem 33 pontos em jogo.
Resultado do Treino Livre 1
- Oscar Piastri (McLaren) — 1:20.924
- Lando Norris (McLaren) — +0.058s
- Fernando Alonso (Aston Martin) — +0.386s
- Carlos Sainz (Williams) — +0.480s
- Isack Hadjar (Racing Bulls) — +0.579s
- Max Verstappen (Red Bull Racing) — +0.580s
- Alexander Albon (Williams) — +0.685s
- Charles Leclerc (Ferrari) — +0.744s
- Lance Stroll (Aston Martin) — +0.745s
- Kimi Antonelli (Mercedes) — +0.774s
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) — +0.859s
- Lewis Hamilton (Ferrari) — +0.870s
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) — +0.872s
- George Russell (Mercedes) — +0.900s
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) — +1.002s
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) — +1.002s
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) — +1.172s
- Pierre Gasly (Alpine) — +1.500s
- Liam Lawson (Racing Bulls) — +1.638s
- Franco Colapinto (Alpine) — +2.605s
Programação
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
