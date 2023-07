Sexta-feira, 4 de agosto

05:02–06:06 – Composto por equipe feminino: disputa do bronze e final

06:06–07:10 – Composto por equipe masculino: disputa do bronze e final

07:10–08:00 – Composto por equipe mista: disputa do bronze e final

09:02–11:03 – Recurvo por equipe feminino: semifinais, disputa do bronze e final

11:03–13:04 – Recurvo por equipe masculino: semifinais, disputa do bronze e final

13:04–13:54 – Recurvo por equipe mista: disputa do bronze e final