Um ano para Paris 2024: ingresso para a cerimônia de abertura já custa R$ 14 mil

Ingressos para a cerimônia de abertura dos Jogos Paris 2024:



✔ A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está desde o dia 5 de julho com a terceira rodada de venda de ingressos disponíveis no site oficial. Nesta fase, é possível comprar entradas avulsas, sem necessidade de sorteio, mas os preços estão salgados.



✔ Para a cerimônia de abertura, foram disponibilizadas seis categorias de ingressos, dependendo da localização e conforto. Os preços partiam de € 90 (R$ 465).



✔ O problema é que as entradas mais baratas já estão esgotadas. A única categoria que sobrou é para as cadeiras nos cais inferiores do Rio Sena e custa € 2,7 mil (R$ 14 mil).