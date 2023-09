A partir desta terça-feira o Centro Militar de Tiro Esportivo (CMTE), em Deodoro, Zona Oeste da capital carioca, recebe os 323 atletas de 61 países de três continentes (Américas, Ásia e Europa) para a disputa da Copa do Mundo Rio de Janeiro de Rifle e Pistola. A Cerimônia de Abertura está marcada para quarta-feira, às 16h30, no Estande de Finais, e contará com a presença entre outros do presidente da Federação Internacional (ISSF), Luciano Rossi; do Secretário Geral da ISSF, Willi Grill; da Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento, Marta Sobral; do diretor de esportes de Alta Performance do COB, Ney Wilson Pereira; e do presidente da CBTE, Jodson Edington. As primeiras provas serão disputadas na quinta-feira, a partir das 9h de Brasília, e as finais no mesmo dia às 11h15 (Pistola de Ar 10m Feminino) e 15h15 (Pistola de Ar Masculino).