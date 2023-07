O arqueiro carioca de 25 anos foi campeão da etapa de Xangai da Copa do Mundo, em maio deste ano, conquista que consolidou a sua liderança no ranking mundial do arco, com 308 pontos. Ele derrotou o sul-coreano Jin Hyek Oh, medalha de ouro individual nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e por equipes em Tóquio 2020. Primeiro brasileiro a atingir esse posto, Marcus está se preparando para a competição em território europeu no centro de desenvolvimento da Confederação Brasileiro de Tiro com Arco (CBTARCO), em Maricá (RJ).