Os dois maiores destaques do tênis de mesa nacional, Bruna Takahashi e Hugo Calderano, vão competir pelo Mundial da categoria em casa, no Rio de Janeiro, durante os dias 07 a 13 de agosto. Dessa vez será diferente, já que os atletas terão um apoio maior da torcida brasileira jogando em casa e dando um gostinho melhor na competição. A transmissão será pela ESPN na televisão fechada e no StarPlus no streming.