Kings League: 2ª rodada tem virada espetacular, goleiros decisivos, goleadas e provocações

A 2ª rodada da Kings League Brasil, realizada nesta segunda-feira (20/10), foi um prato cheio de emoção e provou que no futebol 7 dos influencers, tudo pode mudar em segundos. A noite foi marcada por uma virada espetacular, uma goleada impiedosa, jogos decididos no último lance e uma disputa de pênaltis de tirar o fôlego.

Veja os resultados da 2ª rodada da Kings Cup Brasil

O destaque absoluto da noite foi o confronto entre Desimpedidos Goti e FC Real Elite. O time de Whindersson Nunes, o Real Elite, parecia ter a vitória na mão, abrindo 3 a 1 no placar com gols de Juninho Pereira (1'), Well Rodrigues (5') e do próprio Whindersson (26').

Mas o Goti, time de Toguro, mostrou por que o jogo só acaba quando termina. Após diminuir com Toguro (27'), a equipe foi para um "tudo ou nada" insano nos acréscimos. A pressão funcionou: Nicolas Nascimento (40'+8) e Luisinho Alves (40'+9) marcaram dois gols em sequência, selando uma virada inacreditável por 4 a 3 e levando a arena à loucura.

O jogo entre Furia FC e Dendele FC tinha um peso extra: era a reedição da última grande final da Kings League Brazil, vencida pela Furia nos pênaltis. E se a final foi decidida no detalhe, a revanche foi um atropelo.

O Dendele até saiu na frente, abrindo 3 a 1, mas o Furia, atual campeão, acordou no jogo e promoveu uma virada impiedosa. Com dois gols de Lipão, o time de Chris Guedes e Neymar virou o jogo para 7 a 4, mostrando sua força e garantindo os pontos em grande estilo.

Se um jogo foi decidido no detalhe, o outro foi um massacre. O G3X FC, um dos favoritos, foi atropelado pela Loud e perdeu pelo placar de 8 a 2. O grande nome da partida foi F. Viana, que anotou um hat-trick (4', 21', 22') e comandou a vitória elástica. E. d. Nascimento (2', 37') também marcou duas vezes, com G. Tota (5'), C. Felipe (23') e C. Francisco (27') completando o placar.

A emoção também marcou o duelo entre Capim FC e Fluxo FC. Após um empate tenso em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Helber Júnior Gomes (22') para o Fluxo e Igo Canindé (35') para o Capim, a decisão foi para os pênaltis.

Foi aí que brilhou a estrela dos goleiros. Em uma disputa com sete cobranças desperdiçadas, o Fluxo levou a melhor, vencendo por 3 a 2 e garantindo os pontos preciosos graças às defesas decisivas.

Nyvelados FC 3 x 4 Funkbol Clube: Jogo decidido literalmente no último segundo. Douglas Doth empatou para o Nyvelados aos 40'+9, mas Gustavo Silva, aos 40'+10, deu a vitória ao Funkbol no lance seguinte.