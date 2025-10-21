Transmissão do Lance! contará com Marcelo Rodrigues; conheça o convidado

O Lance! terá um reforço de peso na transmissão do Campeonato Brasileiro de Futsal. O jornalista e comentarista Marcelo Rodrigues, uma das vozes mais conhecidas da modalidade no país, será o convidado especial para a cobertura do duelo decisivo entre Paraná e Passo Fundo, válido pelas quartas de final da competição nesta terça-feira (21).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Marcelo Rodrigues estará na transmissão do Lance! (Foto: Acervo pessoal)

A audiência do Lance! terá a oportunidade de acompanhar a análise de um profissional com uma trajetória lendária na cobertura esportiva, notavelmente no Sportv e no Grupo Globo. Marcelo Rodrigues traz na bagagem a experiência de ter comentado nada menos que 27 edições da Liga Nacional de Futsal, 27 Taças Brasil, 20 Copas Américas e 7 Campeonatos Mundiais da modalidade.

➡️ Campeonato Brasileiro de Futsal: times, jogos, campeões, história e onde assistir

A versatilidade é uma marca do comentarista. Além do futsal, Marcelo cobriu 10 Mundiais de Beach Soccer, 2 Olimpíadas da Juventude e, no futebol de campo, participou de transmissões de 3 Mundiais Sub-17, 3 Mundiais Sub-20 e diversos campeonatos estaduais de elite, como o Carioca, Mineiro, Gaúcho e Goiano, além de jogos da Libertadores e Sul-Americana.

continua após a publicidade

Na Globo, comentou seis jogos da Seleção Brasileira no Esporte Espetacular. Marcelo também foi debatedor fixo por quatro anos nos programas "Redação Sportv" e "Tá na Área".

Sua carreira inclui ainda trabalhos distintos, como as traduções em japonês do Pride (evento de MMA) e do Mundial de Judô (2007), além de traduções da Seleção Japonesa na Copa das Confederações e Copa do Mundo.

continua após a publicidade

A presença de Marcelo Rodrigues enriquece a transmissão do Lance! em um momento crucial do Brasileiro de Futsal, trazendo credibilidade e análise técnica de alto nível para o confronto que vale vaga na semifinal.