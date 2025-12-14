Seleção do Mundial de Vôlei tem Antropova como MVP e 3 brasileiras

A final histórica entre as italianas Scandicci e Conegliano não apenas definiu o campeão do Mundial de Clubes de Vôlei, com a vitória do Scandicci por 3 sets a 1, como também marcou o domínio dos dois clubes na premiação individual.

A oposta Ekaterina Antropova (Scandicci) foi coroada como a Jogadora Mais Valiosa (MVP) do torneio, liderando a Seleção do Campeonato.

Seleção do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino (Foto: fotojump)

Dos sete prêmios individuais distribuídos, seis foram para atletas dos clubes que disputaram a final, e a Seleção de Ouro contou com duas representantes de times que não chegaram à decisão:

MVP/Oposta: Ekaterina Antropova (Scandicci) foi a principal premiada, liderando o time em sua posição.

Levantadora: O comando do jogo do time campeão ficou com Maja Ognjenović (Scandicci).

Ponteiras: A Seleção teve a capitã brasileira Gabi Guimarães (Conegliano), que foi um dos principais destaques do time vice-campeão, e Haleigh Skinner (Scandicci), crucial na campanha invicta.

Centrais: A central Marina Lubian (Conegliano) foi fundamental no sistema de bloqueio do vice-campeão. Quebrando o domínio dos finalistas, a brasileira Adenízia (Praia Clube) também foi eleita uma das melhores centrais do torneio.

Líbero: O prêmio de melhor líbero consagrou Camila Brait (Osasco), que teve atuação fundamental nas defesas da equipe brasileira

O Scandicci foi o clube que mais emplacou atletas na Seleção (Antropova, Skinner e Ognjenović). A presença de Gabi Guimarães, Adenízia e Camila Brait na Seleção, representando três posições distintas (ponteira, central e líbero), reforça o talento individual do voleibol brasileiro.