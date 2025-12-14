Antropova estraga festa e Scandicci conquista o Mundial de Clubes de vôlei

O clássico italiano entre Conegliano e Scandicci reuniu as melhores atletas do planeta na decisão do Mundial de Clubes feminino de vôlei, na tarde deste domingo (14). No tão esperado duelo entre Antropova e Gabi Guimarães, a russa-italiana levou a melhor e o Scandicci venceu por 3 sets a 1, com parciais de 30/28, 25/19, 21/25 e 25/23.

A disputa pelo Mundial de Clubes marcou o quarto confronto consecutivo entre as duas em competições internacionais. Quando Conegliano e Scandicci mediram forças, quem levou a melhor foi Gabi. Em maio, as equipes disputaram o título da Champions League e a brasileira se sagrou campeã. Já nos torneios de seleções, foi Antropova que se sobressaiu, já que a Itália venceu o Brasil por duas vezes este ano, na final da Liga das Nações (VNL) e semifinal do Mundial.

Ao desbancar o atual campeão, o Scandicci conquistou seu primeiro título do Mundial de Clubes. Antropova terminou como a maior pontuadora do jogo e da competição, com 25 pontos.

Scandicci teve Antropova como principal pontuadora da final (Foto: Ju Pastoriza/ Fotojump)

Como foi o jogo

1º set

O Scandicci saiu na frente, mas recebeu muitas vaias da torcida, que estava totalmente a favor do time de Gabi. Assim, as atuais campeãs da Champions assumiram a liderança no placar, com ataque potente de Gabi, e foram construindo vantagem. O Scandicci chegou a encostar quando um saque de Skinner complicou a recepção de Zhu e Antropova pontuou de xeque, mas logo na sequência a chinesa deu o troco, bloqueando a estrela russa-italiana.

Com mais um ataque potente de Gabi Guimarães, o Conegliano abriu 15 a 11 e foi administrando a vantagem até chegar ao set point em mais uma pancada da capitã da seleção brasileira. Do outro lado, Antropova vivia um jogo pouco inspirado no ataque, mas seu saque continuava entrando. Em boa passagem pelo fundamento, a jogadora conseguiu dois aces e o Scandicci buscou a virada para 25 a 24.

O clima do jogo esquentou quando a disputa ficou ponto a ponto, mas terminou com ataque para fora de Zhu, confirmando a vitória do Scandicci por 30 a 28.

2º set

O Scandicci veio com tudo no início do segundo set e abriu 3 a 0, fazendo o técnico Daniele Santarelli pedir tempo. A equipe continuou em ritmo intenso mesmo após a parada e a vantagem aumentou para 5 a 1 após bola de xeque de Maja Ognjenovic. Gabi, que já figurava como a principal pontuadora do Conegliano, tentava liderar uma reação, mas o ataque parou no forte bloqueio adversário.

O Conegliano foi diminuindo a vantagem e conseguiu pontos importantes, primeiro com a ponteira Sillah e depois com ataque rápido pelo meio com Lubian, deixando o placar em 15 a 12 para o Scandicci. Mesmo assim, as adversárias mantiveram muita consistência e alcançaram o set point em ataque de Antropova. A ponteira americana Skinner fechou a conta ao explorar o bloqueio e fazer 25 a 19.

3º set

Pressionado, o Conegliano precisava reagir no terceiro set mas, novamente, quem saiu na frente foi o Scandicci. Desta vez, porém, não conseguiu abrir vantagem com tanta facilidade e os times trocaram pontos no início da parcial.

O Conegliano assumiu a liderança após boa passagem de Gabi pelo saque e a torcida foi à loucura quando a queridinha Haak pontuou em ataque potente, colocando 12 a 10 no placar. Mais confiante em quadra, o Conegliano conseguiu administrar bem a vantagem, que chegou a cinco pontos quando Gabi fez 19 a 14. O ponto da vitória não podia vir de outra mão que não a da brasileira, que fechou o set por 25 a 21.

4º set

O Conegliano iniciou o quarto set com mais energia e até o técnico Santarelli convocou o apoio da torcida para buscar a virada. Porém, mais uma vez Antropova apareceu fazendo estrago no saque e o Scandicci abriu 8 a 5. O Conegliano buscou o empate, com a dupla Haak e Gabi funcionando, deixando tudo igual.

O Scandicci, porém, continuava com bloqueio e ataque afiados, e abriu 17 a 13 com Skinner. A esta altura, a torcida ainda fazia sua parte para apoiar a reação do time. O Conegliano encostou com um ace de Chirichella, mas a central errou o saque seguinte. Após boa passagem de Gabi pelo saque, o Conegliano empatou em 21 a 21, deixando o clima acirrado. No fim das contas, um ataque do Scandicci explorando o bloqueio do Conegliano fechou a conta por 25 a 23.

Veja a campanha do Scandicci

Primeira fase

Zhetysu 0 x 3 Scandicci

Osasco 0 x 3 Scandicci

Scandicci 3 x 0 Alianza Lima

Semifinal

Scandicci 3 x 0 Praia Clube

Final

Scandicci 3 x 1 Conegliano

