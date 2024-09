Mr. Olympia 2024: Ramon Dino e Cbum apresentam físico chocante para a competição; veja

Ramon Dino em apresentação no Arnold Classic (Foto: Reprodução/Arnold Classic)







Publicada em 13/09/2024 - 16:50

Ramon Dino mudou a estratégia e divulgou o shape antes do Mr. Olympia, o que não aconteceu em 2023. O principal adversário do brasileiro, Chris Bumstead "Cbum" também publicou como tem sido a preparação para a competição.

No início do ano, Ramon Dino prometeu mudanças após o vice no Arnold Classic Ohio. Atualmente, o fisiculturista brasileiro tem 101kg e quer alcançar o lugar mais alto do pódio.

Não existe plano B para quem foi predestinado a ser o campeão, para ser o herói, para ser o ídolo… Ramon é Brasil, e o Brasil é Ramon. Voltaremos no Mr. Olympia 2024 para colocar o Brasil no topo do bodybuilding mundial - disse Ramon Dino.

Shape de Ramon Dino e "Cbum" (Foto: Reprodução)

🗓️ PROGRAMAÇÃO DO MR. OLYMPIA 2024:

- 10 de outubro

Conferência de imprensa (aberta ao público)

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Horário: a partir de 16h de Brasília (12h no horário local)

Meet the Olympians

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Horário: a partir de 0h de Brasília (20h no horário local)

- 11 de outubro

Pré-julgamento:

Fitness Olympia

212 Olympia

Figure Olympia

Women's Physique Olympia

Ms. Olympia

Wellness Olympia

Local: Las Vegas Convention Center (South Hall 1 & 3)

Horário: a partir de 13h30 de Brasília (9h30 no horário local)

Finais:

Fitness Olympia

212 Olympia

Figure Olympia

Women's Physique Olympia

Ms. Olympia

Wellness Olympia

Pré-julgamento da Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Local: Resorts World Theatre

Horário: a partir de 22h de Brasília (18h no horário local)

- 12 de outubro

Pré-julgamento:

Classic Physique Olympia

Men's Physique Olympia

Bikini Olympia

Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais)

Local: Las Vegas Convention Center (South Hall 1 & 3)

Horário: a partir de 13h30 de Brasília (9h30 no horário local)

Finais

Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Men's Physique Olympia

Bikini Olympia

Classic Physique Olympia

Local: Resorts World Theatre

Horário: a partir de 23h de Brasília (19h no horário local)

- 13 de outubro

Seminário dos Campeões

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Horário: a partir de 15h de Brasília (11h no horário local)