Morre Paulão, um dos precursores do vôlei de praia brasileiro

Morreu, aos 56 anos, Paulo Roberto Moreira da Costa, conhecido como Paulão. Ele foi o primeiro campeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em 1991, foramando dupla com Paulo Emílio. O ex-atleta morreu em decorrência de um infarto.

Em 1996, Paulão conquistou o bi-campenato no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Já em 1997, foi bronze no Campeonato Mundial da modalidade. Nos últimos anos, Paulão comandou a seleção chilena de vôlei de praia.

Morre Paulão, ícone do võlei de praia brasileiro (Foto: Divulgação / FIVB)

A morte de Paulão gerou comoção entre as estrelas do vôlei. Duda Lisboa, campeã nas Olimpíadas de Paris 2024, lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais. Radamés Lattari, presidente da Confederação brasileira de Voleibol também se solidarizou com a perda.

— Paulão foi um precursor no vôlei de praia e marcou a modalidade não só no Brasil como em outros países, realizando um grande trabalho de desenvolvimento do esporte. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande atleta — disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

Time de coração do ex-jogador, o Esporte Clube Bahia também lamentou a morte.

Confira a nota de pesar da Confederação Brasileira de Vôlei sobre a morte de Paulão

"A Confederação Brasileira de Voleibol lamenta profundamente o falecimento de Paulo Roberto Moreira da Costa, o Paulão, aos 56 anos."

"O atleta baiano foi o primeiro campeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em 1991, ao lado de Paulo Emílio. Em 1996, a dupla conquistou o bicampeonato brasileiro. Juntos, Paulão e Paulo Emílio ganharam também a medalha de bronze do primeiro Campeonato Mundial de vôlei de praia, em 97, e o vice-campeonato do Circuito Mundial, na temporada 92/93."

"Atualmente, Paulão trabalhava como treinador da seleção do Chile de vôlei de praia."