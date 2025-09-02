Bruninho, do vôlei, assume namoro com especialista da Forbes

O levantador da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Bruninho, assumiu um novo namoro com Ana Laura Magalhães, especialista em finanças e destaque da revista Forbes. O casal esteve presente no show da banda Yellowcard, no Allianz Parque, em São Paulo, e o jogador publicou uma foto em suas redes sociais com a namorada a caminho do evento.

Ana também esteve presente no lançamento da biografia de Bruninho, “Entre sombras e vitórias” (Sextante, 2025), há duas semanas.

A especialista em investimentos, de 29 anos, é formada em Relações Internacionais e mestre em Economia Política Internacional pela Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, Ana é criadora do canal Explica Ana e integrou a lista da revista Forbes das principais vozes brasileiras com menos de 30 anos.

Bruninho e Ana indo para o show no Allianz Parque (Foto: Reprodução: X)

Seleção Brasileira de vôlei fica sem Bruninho e Lucão pela 1° vez em 20 anos

Bernardinho, técnico e pai de Bruninho, publicou a lista de jogadores convocados para a Seleção Brasileira de vôlei para a Liga das Nações em maio de 2025 e, pela primeira vez em duas décadas, o levantador e o central Lucão ficam de fora da disputa.

Bruninho e Lucão fazem parte de uma geração muito vitoriosa do vôlei no Brasil. Ambos foram convocados pela primeira vez em 2006 e conquistaram um ouro olímpico (2016), duas Ligas Mundiais (2010 e 2013), três Copas dos Campeões (2009, 2013 e 2017), um Mundial (2010), cinco Sul-Americanos (2011, 2013, 2015, 2017 e 2021), uma Copa do Mundo (2019) e uma Liga das Nações (2021) ao logo de mais de 20 anos com a Seleção.

Apesar de estarem em alto nível e terem liderado suas equipes até a final da Superliga 2025, o levantador e o central não foram convocados por Bernardinho este ano. O técnico optou por iniciar o processo de renovação do elenco logo no primeiro compromisso da temporada.