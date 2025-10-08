Mogi mira quebrar jejum de 29 anos no Paulista: ‘Não foram tempos fáceis’

O Mogi Basquete pode estar a poucos jogos de encerrar um jejum que dura desde 1996. De volta à final do Campeonato Paulista contra o Franca, a equipe encara o desafio de conquistar o título após 29 anos de espera. Em entrevista ao Lance!, o técnico Fernando Penna comanda um elenco jovem e busca reinventar táticas de jogo, com uma perspectiva otimista para o NBB 2025/26.

— É motivo de muito orgulho e uma responsabilidade para a qual a gente tem treinado e se preparado. Os últimos anos para Mogi não foram dos mais fáceis, e com certeza para nós é motivo de orgulho poder estar em tão pouco tempo fazendo um trabalho tão legal. Mogi tem uma história e é gigante no basquete, a gente procura honrá-la da melhor forma possível, sempre — comentou o jogador Filipe Ruivo.

A última vez que o Mogi foi campeão paulista foi justamente em cima do Franca. Liderado pelo técnico Cláudio Mortari, o elenco contava com grandes nomes do basquete brasileiro, como os armadores André Ratto e Caio Cazziolato, o ala norte-americano Jeffty, o ala-pivô Pipoka e o pivô Janjão, todos com passagens pela Seleção Brasileira.

Mogi vence Pinheiros no Campeonato Paulista (Foto: Divulgação Mogi)

Atualmente, Fernando Penna é o comandante do Mogi. Ele vê o Estadual como um torneio preparatório que ajuda, principalmente, no entrosamento do elenco, formado por atletas muito jovens que contribuíram para o desenvolvimento do sistema tático proposto.

— [Jogadores como] Filipe Ruivo, Anderson [e] Paulo, acho que esses quatro realmente têm uma certa responsabilidade na formação da equipe. Duane Johnson chegou, perdeu as primeiras duas ou três rodadas do Campeonato e já foi se adaptando, entendendo nosso plano de jogo. [Temos] Iago Bessa e Gabriel Caldeira, que foram evoluindo durante toda a competição. Como esperado, o Raffael Mencarini, que foi o sexto homem da nossa equipe no último NBB, também está com a manutenção garantida, um jogador que está extremamente adaptado a Mogi e ao nosso sistema. Acho que o basquete é coletivo de ações individuais. E essas ações individuais têm feito uma grande temporada até o momento. Isso nos dá motivação e aumenta nossas chances de sermos mais competitivos para o NBB — analisou Penna.

Próximos jogos da final Paulista

O Franca venceu o jogo 1, por 82 a 81, na noite da última segunda-feira (6), no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O segundo jogo está marcado para esta quinta-feira (9), às 19h, no ginásio Pedrocão.