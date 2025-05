Minas vira no último quarto e vence Bauru nos Playoffs do NBB

O Minas venceu o Bauru por 73 a 69, pela segunda partida da série na semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB), na noite desta segunda-feira (26), na Arena UniBH. A partida começou com domínio do time da casa no primeiro tempo. Porém, sofreram a virada no terceiro quarto após grande sequência da equipe paulista, mas no momento decisivo, conseguiram se recuperar e reassumir a ponta para vencer mais uma na série.

continua após a publicidade

➡️ Alexey Borges analisa pressão no NBB: ‘Todo mundo quer ser Flamengo’

A terceira partida da série entre Minas e Bauru será realizada na quarta-feira (28), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, às 19h (de Brasília).

Como foi Minas x Bauru?

A partida começou com superioridade do Minas, que abriu 10 a 2, mesmo com baixo aproveitamento nos arremessos de quadra em ambos os lados. Na reta final do quarto, o Bauru voltou a pontuar e, com duas cestas de três nas últimas conversões de ataque, a equipe paulista descontou a desvantagem para seis pontos, 19 a 13.

continua após a publicidade

No segundo quarto, o Minas voltou melhor e abriu 23 a 13. Porém, a reação do Bauru foi avassaladora, e, nas mãos de Andrezão, que marcou nove pontos seguidos, e Gemerson, a equipe paulista virou o placar para 30 a 29. Após sofrer o revês, a equipe da casa se reorganizou e retomou a ponta, com seis pontos em um minuto e foi para o intervalo à frente por 35 a 32.

O Minas venceu o Bauru por 73 a 69 pelo NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Na volta para o terceiro quarto, o Bauru assumiu o controle da partida e reassumiu a liderança do placar por 41 a 35, com Mogi no comando do ataque. Na metade do quarto, o Minas se recompôs e voltou a pontuar, encurtando a diferença para apenas um ponto faltando 15 segundos. 51 a 50. Mas no segundo final, Dontrell Brite sofreu falta do perímetro e teve três lances livres, onde converteu todos, e ainda teve tempo para uma bandeja para deixar a equipe paulista à frente por 56 a 50.

continua após a publicidade

Porém, no último quarto, os líderes da temporada regular se sobressaíram e, com quatro arremessos de três convertidos, viraram a partida para 70 a 67, com apenas um minuto e meio para o fim. Andrezão até tentou, deixando o placar 70 a 69, mas o Minas conseguiu consolidar a vitória por 73 a 69 após converter lances nos segundos finais. Com o resultado, os mineiros abrem 2 a 0 na série, que é melhor de cinco jogos.

O Minas venceu o Bauru por 73 a 69 pelo NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte