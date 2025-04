Matheus Lima conquistou a segunda posição nos 300 metros com barreiras na etapa de Xiamen da Diamond League, realizada neste sábado (26). O brasileiro fez uma boa atuação e garantiu um lugar no pódio. A vitória ficou com o norueguês Karsten Warholm, que também quebrou o recorde mundial da prova com o tempo de 33s05. O japonês Toyoda Ken completou o pódio, em terceiro.

Único representante do Brasil na competição e participante dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Matheus Lima alcançou a melhor marca da temporada para um sul-americano e estabeleceu um novo recorde continental, com 33s90.

​A próxima etapa da Diamond League 2025 será o Yangtze Delta Athletics Diamond Gala, marcada para o dia 3 de maio, em Shaoxing, na China.

Além de Matheus Lima, Felipe Bardi conquistou mais um feito para o atletismo brasileiro

Na sexta-feira, Felipe Bardi conquistou a medalha de ouro nos 100m rasos do Campeonato Sul-Americano de Mar del Plata, na Argentina. O brasileiro venceu com o tempo de 9s99, registrando a terceira melhor marca da história do país na distância. Com o feito, Bardi se tornou o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos fora do Brasil.

O pódio foi completado pelos colombianos Ronald Longa (10s04) e Carlos Florez (10s17), que levaram a prata e o bronze, respectivamente. O também brasileiro Erik Cardoso terminou em quinto lugar, com 10s31.

Além do ouro, Bardi garantiu índice para o Mundial de Atletismo, que será disputado em setembro, em Tóquio, no Japão. O tempo de 9s99 é, atualmente, a sexta melhor marca mundial da temporada 2025.

